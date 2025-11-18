Halil Umut Meler'den 2 tartışmalı karar

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ sahasında Hırvatistan'ı ağırladı. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çaldı.Hırvatistan 2-0 geri düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarırken, Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmadaki 2 karar geceye damga vurdu.Hırvatistan'ın 34. dakikada sağdan geliştirdiği atakta Kristijan Jakic, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler korner işareti verse de VAR pozisyona müdahale etti. Ekran başına gelip pozisyonu inceleyen Meler, penaltıya hükmetti.72. dakikadaki pozisyonda ise Petar Musa'nın çektiği ve direkten dönen topu Kristijan Jakic ağlara gönderdi. Yan hakem Bora Özkara ofsayt bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı.