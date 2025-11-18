18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Halil Umut Meler'den 2 tartışmalı karar

Hırvatistan - Karadağ maçında Halil Umut Meler'in 2 kararı çok tartışıldı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ sahasında Hırvatistan'ı ağırladı. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çaldı.

Hırvatistan 2-0 geri düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarırken, Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmadaki 2 karar geceye damga vurdu.

Hırvatistan'ın 34. dakikada sağdan geliştirdiği atakta Kristijan Jakic, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler korner işareti verse de VAR pozisyona müdahale etti. Ekran başına gelip pozisyonu inceleyen Meler, penaltıya hükmetti.



72. dakikadaki pozisyonda ise Petar Musa'nın çektiği ve direkten dönen topu Kristijan Jakic ağlara gönderdi. Yan hakem Bora Özkara ofsayt bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı.



