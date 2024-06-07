Hakim Ziyech attı Fas zorlanarak kazandı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri E Grubu karşılaşmasında Fas ile Zambiya karşı karşıya geldi. Fas konuk ettiği Zambiya'yı 2-1 mağlup etti.



Fas'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Hakim Ziyech ve 67. dakikada Eliesse Ben Seghir kaydetti.



Zambiya'nın tek golünü ise 80. dakikada Edward Chilufya attı.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakim Ziyech 64 dakika sahada kaldı.



Fas bir sonraki karşılaşmasında Kongo deplasmanına giderken, Zambiya sahasında Tanzanya'yı konuk edecek.





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