Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'da!

Transfer döneminde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, milli oyuncunun menajeri Gordon Stipic-Wipfler, İstanbul'a geldi.
Haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun da İstanbul'da olduğu ve menajeriyle birlikte bazı görüşmeleri burada tamamladıktan sonra şehirden ayrılacakları ifade edildi.
MAROTTA: "HAYALİ TALEPLER!"
Bu gelişmenin hemen öncesinde, Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Türkiye kaynaklı transfer haberlerine ilişkin sert açıklamalarda bulunmuştu.
Marrotta, açıklamasında "Hakan Çalhanoğlu için ortada bir durum yokken, sanki varmış gibi bir mesele haline gelmesini istemiyorum. Türkiye'den geldiği söylenen hayali taleplerle karşı karşıyayız ama bize hiçbiri ulaşmıyor. Hiçbir şey gelmedi." ifadelerini kullanmıştı.
"HAKAN'I 23'ÜNDE BEKLİYORUZ"
Marotta, 31 yaşındaki yıldız oyuncuyla sürekli temas halinde olduklarını da vurgulayarak, kulübe yönelik bir ayrılık isteği gelmediğini şu sözlerle dile getirmişti:
"Hakan'ı 23'ünde bekliyoruz. Onunla sürekli konuşuyoruz, ayrılma isteğini dile getirmedi."
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 resmi maçta görev yapan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Başarılı orta saha oyuncusunun İtalyan kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, milli oyuncunun menajeri Gordon Stipic-Wipfler, İstanbul'a geldi.
Haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun da İstanbul'da olduğu ve menajeriyle birlikte bazı görüşmeleri burada tamamladıktan sonra şehirden ayrılacakları ifade edildi.
MAROTTA: "HAYALİ TALEPLER!"
Bu gelişmenin hemen öncesinde, Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Türkiye kaynaklı transfer haberlerine ilişkin sert açıklamalarda bulunmuştu.
Marrotta, açıklamasında "Hakan Çalhanoğlu için ortada bir durum yokken, sanki varmış gibi bir mesele haline gelmesini istemiyorum. Türkiye'den geldiği söylenen hayali taleplerle karşı karşıyayız ama bize hiçbiri ulaşmıyor. Hiçbir şey gelmedi." ifadelerini kullanmıştı.
"HAKAN'I 23'ÜNDE BEKLİYORUZ"
Marotta, 31 yaşındaki yıldız oyuncuyla sürekli temas halinde olduklarını da vurgulayarak, kulübe yönelik bir ayrılık isteği gelmediğini şu sözlerle dile getirmişti:
"Hakan'ı 23'ünde bekliyoruz. Onunla sürekli konuşuyoruz, ayrılma isteğini dile getirmedi."
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 resmi maçta görev yapan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Başarılı orta saha oyuncusunun İtalyan kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.