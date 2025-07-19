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Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe hamlesi!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu, Inter'le görüşme yaparak bonservis bedelinin düşürülmesini talep edecek. İşte detaylar...

calendar 19 Temmuz 2025 22:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe hamlesi!
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Fenerbahçe'nin büyük ses getirecek Hakan Çalhanoğlu hamlesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; sarı-lacivertli kulüple görüşmelerini sürdüren milli yıldız, Inter yönetimiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

BONSERVİSİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEYECEK


Hakan Çalhanoğlu'nun, önümüzdeki günlerde kulübüyle özel bir görüşme yaparak talep edilen bonservis bedelinin düşürülmesini isteyeceği belirtildi.

ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞMESİ

Ali Koç ile Hakan Çalhanoğlu arasında yapılan görüşmede başkanın "Bize gelir misin?" sorusuna, yıldız futbolcunun "Türkiye'ye dönmek istiyorum. Kulüple anlaşırsanız sorun yok" şeklinde yanıt verdiği ifade edilmişti.

Ali Koç'un Inter'e yaptığı 20 milyon Euro'luk teklifin ardından İtalyan kulübünün 30 milyon Euro talep ettiği, orta yolun bulunması halinde transferin kısa sürede netleşebileceği aktarılmıştı.

MOURINHO ONAYI VERDİ, KAPTANLIK ÖNERİLDİ

Ali Koç'un, teknik direktör Jose Mourinho'yla da görüşerek bu transfer için onay aldığı öğrenildi. Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe kaptanlığı önerilirken, bu teklifin oyuncuda ciddi bir etki yarattığı belirtildi.

G.SARAY DA DEVREDEYDİ

Öte yandan Galatasaray'ın da 30 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği, Inter'le temasa geçmesine rağmen anlaşma sağlayamadığı biliniyor. Ezeli rakipler arasındaki yarış kızışırken, Fenerbahçe camiasında heyecan zirveye çıkmış durumda.

İŞARETLER ÜST ÜSTE

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'ın "Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun" paylaşımı dikkat çekerken, kongre üyesi Avukat Serkan Sarıyaprak'ın "10 numara sahibini bekliyor" mesajı gündem oldu.

Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'in bu paylaşımı retweet etmesi, transfer söylentilerini daha da alevlendirdi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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