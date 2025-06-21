Hakan Çalhanoğlu, Inter ile masada! Galatasaray beklemede

Gelecek sezonda da istikrarlı başarısına devam etmek isteyen Galatasaray, kadro planlaması kapsamında yeni transferler için kolları sıvamıştı.



İlk olarak Leroy Sane ile sözleşme imzalayan Galatasaray, kaleci, stoper ve santrfor transferleri için de görüşmelerini sürdürüyor.Sarı-kırmızılılar, bir diğer yandan da Victor Osimhen'in transferi için girişimlerine de devam ediyor.



HAKAN ÇALHANOĞLU'DA ISRARCI

Galatasaray cephesi, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için de sürpriz bir atağa kalkmıştı.Sarı kırmızılılar, A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı için temaslara başladı ancak yüksek bonservis bedeli Galatasaray'ın elini zorluyor.Milli yıldız için çıkan haberlerin ardından başkan Dursun Özbek, "Tesadüfen telefonda konuştuk. Sağlığını sordum, başarılar diledim. Transfer konuşmadık" yorumunu yaptı.Buna karşın İtalyan medyası, Interli oyuncunun, Galatasaray'a gelmek için mesafe kat ettiğini ifade etti.La Gazzetta dello Sport'a göre de Aslan'ın, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 10 milyon Euro net maaş teklif ettiği belirtildi.31 yaşındaki orta sahanın da bu teklifi kabul ettiği ancak 2027'nin Haziran ayına kadar kontratı olan Çalhanoğlu çin Çizme ekibinin Galatasaray'dan 40 milyon Euro bonservis bedeli istediği vurgulandı.Galatasaray cephesi, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeriyle temaslarını sürdürürken, İtalyan devine bu bonservis bedelini vermek istemiyor.Galatasaray'a transfer olma konusunda ısrarcı davranan Hakan'ın kulübüyle masaya oturarak indirim talep edeceği aktarıldı. Sarı-kırmızlılarda da bomba transfer için bekleyiş devam ediyor.Tecrübeli yıldız, geçtiğimiz sezon 47 maça çıktı ve 11 gol 8 asistlik performans ortaya koydu.