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3-1
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
2-1
20 Haziran
Shamrock -Cork City
4-1

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile masada! Galatasaray beklemede

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferinde ısrarcı; yıldız futbolcu kulübü Inter'den bonservis indirimi talep edecek.

calendar 21 Haziran 2025 09:49 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 09:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile masada! Galatasaray beklemede
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