Hadziahmetovic: 'Zor bir maç olacağını biliyorduk'

Beşiktaş'ın orta saha oyuncularından Amir Hadziahmetovic, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.
Bosnalı futbolcu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda basit hatalar yaptık. İkinci yarı daha iyi oynadık. İkinci golü bulamadık. Üçüncülüğü garantilemek istiyoruz." dedi.
Bosnalı futbolcu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda basit hatalar yaptık. İkinci yarı daha iyi oynadık. İkinci golü bulamadık. Üçüncülüğü garantilemek istiyoruz." dedi.
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