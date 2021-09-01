Haaland, Hollanda'yı salladı ama yıkamadı

Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç evinde Hollanda ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
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Haaland, Hollanda'yı salladı ama yıkamadı
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01 Eylül 2021 23:49
Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımızın rakipleri Norveç ile Hollanda karşı karşıya geldi. Ulleval Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Norveç, 20. dakikada Erling Haaland'ın golüyle öne geçerken, Hollanda'nın beraberlik sayısını 37. dakikada Klaassen kaydetti.

Bu sonucun ardından 4 maçta 7 puana ulaşan Hollanda, A milli Takımımızın ardından 7 puanla 2. sırada yer aldı. Norveç ise Karadağ'ın 1 puan üstüne yükseldi ve 7 puanla 3. sırada yer aldı.

Grubun 5. hafta maçında Hollanda evinde Karadağ ile karşılaşacakken, Norveç ise Letonya deplasmanına gidecek.


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