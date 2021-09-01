Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımızın rakipleri Norveç ile Hollanda karşı karşıya geldi. Ulleval Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.
Norveç, 20. dakikada Erling Haaland'ın golüyle öne geçerken, Hollanda'nın beraberlik sayısını 37. dakikada Klaassen kaydetti.
Bu sonucun ardından 4 maçta 7 puana ulaşan Hollanda, A milli Takımımızın ardından 7 puanla 2. sırada yer aldı. Norveç ise Karadağ'ın 1 puan üstüne yükseldi ve 7 puanla 3. sırada yer aldı.
Grubun 5. hafta maçında Hollanda evinde Karadağ ile karşılaşacakken, Norveç ise Letonya deplasmanına gidecek.
Norveç, 20. dakikada Erling Haaland'ın golüyle öne geçerken, Hollanda'nın beraberlik sayısını 37. dakikada Klaassen kaydetti.
Bu sonucun ardından 4 maçta 7 puana ulaşan Hollanda, A milli Takımımızın ardından 7 puanla 2. sırada yer aldı. Norveç ise Karadağ'ın 1 puan üstüne yükseldi ve 7 puanla 3. sırada yer aldı.
Grubun 5. hafta maçında Hollanda evinde Karadağ ile karşılaşacakken, Norveç ise Letonya deplasmanına gidecek.