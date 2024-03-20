NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan beş karşılaşmayla devam etti.

MAGIC 112-92 HORNETS



Orlando Magic, Kia Center'da Charlotte Hornets'ı 112-92 mağlup etti.



Cole Anthony benchten gelerek kaydettiği 21 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle Magic'e liderlik eden isim oldu. Jalen Suggs 16 sayı, 4 ribaund, 6 asist, 2 blok ve 3 top çalmayla oynarken, Paolo Banchero 13 sayı ve 5 asist ekledi.



Çaylak forvet Brandon Miller 21 sayı ve 7 ribauntla Hornets'a liderlik etti. Vasilije Micic 20 sayıyla, Miles Bridges ise 16 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle oynadı.



ROCKETS 137-114 WIZARDS



Houston Rockets, Capital One Arena'da Washington Wizards'ı 137-114 yendi.



Rockets'ta Jalen Green 42 sayı ve 10 ribaundla galibiyetin mimarı oldu. Amen Thompson 25 sayı ve 10 ribaundla oynadı. Jabari Smith Jr. 18 sayı ve 14 ribaundla maçı tamamladı.



Wizards cephesinde Corey Kispert, Justin Champagnie ve Jules Bernard 16'şar sayıyla maçı tamamladılar. Richaun Holmes 12 sayı ve 9 ribaundla oynarken, Jordan Poole 13 sayı ve 5 ribaund kaydetti.



PELICANS 104-91 NETS



New Orleans Pelicans, Barclay's Center'da ev sahibi Brooklyn Nets'i 104-91 devirdi.



Pelicans'ta Zion Williamson 28 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle oynadı. CJ McCollum 16 sayı ve 5 asistle oynarken, Brandon Ingram 11 sayı, 4 ribaund ve 6 asistle oynadı.



Nets'te Cam Thomas 25 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle mücadele etti. Mikal Bridges 15 sayı, 2 ribaund ve 2 top çalma kaydetti. Dennis Schröder 12 sayı, 2 ribaund ve 5 asistle maçı tamamladı.



MAVERIKS 113-107 SPURS



Dallas Mavericks, Frost Bank Center'da San Antonio Spurs'ü 113-107 mağlup etti.



Luka Doncic 18 sayı, 16 asist ve 10 ribaundla triple-double yaparken, Kyrie Irving 28 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla Dallas'ın en skorer ismi oldu. Daniel Gafford ise 13 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle oynadı.



Tre Jones 22 sayı, 9 asist ve 3 ribaundla Spurs'ün en etkili ismiydi. Victor Wembanyama 12 sayı, 11 ribaund, 6 blok ve 3 asistle oynarken, Jeremy Sochan 13 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle, temsilcimiz Cedi Osman ise maçı 5 sayı ve 1 asistle tamamladı.



NUGGETS 115-112 TIMBERWOLVES



Denver Nuggets, Target Center'da ev sahibi Minnesota Timberwolves'u 115-112 mağlup etti.



Nuggets'ta Nikola Jokic 35 sayı, 16 ribaund ve 2 asistle galibiyeti getiren isim oldu. Michael Porter Jr 26 sayı ve 4 ribaund kaydederken, Jamal Murray 17 sayı, 4 ribaund, 11 asist ve 2 top çalmayla, Aaron Gordon ise 14 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle oynadı.



Timberwolves'ta Anthony Edwards 30 sayı, 8 ribaund, 8 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı. Jaden McDaniels 26 sayı, 6 ribaund ve 2 blokla oynadı. Mike Conley 13 sayı, 6 ribaund ve 5 asist kaydetti.





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