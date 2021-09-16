Göztepe'ye Altay maçı öncesi büyük destek

Göztepe, Altay maçı öncesi son çalışmasını taraftarlarının desteğiyle yaptı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'ye Altay maçı öncesi büyük destek
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16 Eylül 2021 23:33
Süper Lig'in 5. haftasındaki İzmir derbisinde yarın (17 Eylül) Altay'a konuk olacak Göztepe, son çalışmasını taraftarlarının desteği altında gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktiksel oyun gerçekleştirdi.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic ve Murat Paluli antrenmanda yer almadı.

Göztepe taraftarları, derbi maçı öncesi tesislere gelerek idmanı izledi ve oyunculara moral verdi.

Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı Altay-Göztepe karşılaşması saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak.


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