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Göztepe, Victor Nelsson'a talip oldu

Göztepe, Victor Nelsson'u kadrosuna katmak için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

calendar 26 Temmuz 2025 11:00
Fotoğraf: AA
Göztepe, Victor Nelsson'a talip oldu
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Göztepe ve Samsunspor, transfer piyasasında büyük bir hamle için kolları sıvadı.

İki kulübün de radarında, Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson var.

Sarı-kırmızılı ekibin 26 yaşındaki savunmacısı için Göztepe'nin resmi teklif yapmaya hazırlandığı, Samsunspor'un da yarışa katıldığı öğrenildi.


OKAN BURUK: "KESİNLİKLE GİDECEK"

Okan Buruk, "Nelsson kesinlikle takımdan ayrılacak, menajeri görüşmeler yapıyor. Önceliğimiz satmak" açıklamasını yaptı.

ROMA'DA BAŞARILI OLAMADI

Victor Enok Nelsson, 14 Ekim 1998 doğumlu Danimarkalı bir stoper. 2021 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olan Nelsson, 2025'in başında kiralık olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olmuş, ancak burada beklediği düzenli forma şansını elde edememişti. 

 
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