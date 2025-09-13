Göztepe, Kayserispor'a konuk olacak!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda, saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan, yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Selim Şenöz yapacak.Göztepe'de sezon öncesi kampta sakatlanan ve ameliyat olan Ogün Bayrak, dışında eksik bulunmuyor.Süper Lig'in ilk 4 haftasından 2 galibiyet 2 beraberlikle ayrılan İzmir temsilcisi, topladığı 8 puanla 3. sırada yer alıyor.Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör Stanimir Stoilov, yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda futbolcular, pas, orta ve şut çalışmaları yaptı, taktiksel oyun oynadı.İzmir ekibi, bugün Kayseri'ye giderek kampa girecek.