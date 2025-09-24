24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
0-132'
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Göztepe'de golcüler artık hazır kıta

Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Göztepe'de golcüler Juan ve Sabra'nın açılışı teknik ekibi rahatlattı. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor deplasmanında galibiyet hedefliyor.

calendar 24 Eylül 2025 14:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de golcüler artık hazır kıta
Süper Lig'de cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de golcüler baskıyı kırdı. Geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek zirve yarışına ortak olan sarı-kırmızılılarda özellikle Juan ve Sabra'nın ilk kez gol sevinci yaşaması teknik ekibi de oyuncuları da rahatlattı.

İlk 5 haftada kaçırdığı goller ve Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilen Juan siftah yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Göztepe scout ekibinin Ürdün'de keşfettiği 19 yaşındaki golcü İbrahim Sabra da Beşiktaş müsabakasında attığı röveşata golüye tribünlerin kalbinde yer edindi. Transfer döneminde başka takıma kiralanması dahi gündeme gelen genç forvet son anda takımda kalarak rotasyonun önemli bir parçası oldu.

Yeni yaz döneminde kadroya dahil edilen Brezilyalı golcü Janderson da geride kalan 6 maçta 1 gol atıp 2 asist yaparak takıma katkı sağladı. Golcülerinden verim almaya başlayan Göztepe, Eyüpspor deplasmanında da mutlak galibiyet beklentisine girdi.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
