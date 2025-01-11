Görme engelli başkan hayatını 'özel sporculara' adadı

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Golbol Asbaşkanı Mustafa Kandemir, hem sporculuk hem de başkanlık hayatında, golbol sporuyla binlerce görme engelliye umut oldu.



Çocuk yaşlardan itibaren, zamanla görme yetisini kaybeden Kandemir, kendisi gibi görme engellilerin hayata umutla bakması için 2009'da Konya'da Mevlana Engelliler Spor Kulübünü kurdu.



O yıllarda, görme engelli sporcuların büyükler kategorisindeki tek kulübünde, hem sporcu hem de yönetici olarak faaliyet gösteren Kandemir, Türkiye'deki golbol gelişimine büyük katkı sağladı.



Hem görme engelli sporcuların, hem de iyi antrenörlerin yetişmesine destek olan Kandemir, golbole yaptığı hizmetlerle 2012'de Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun yönetim kuruluna, 2021'de ise bu branştan sorumlu asbaşkanlık görevine getirildi.



"Engellinin kendini ispatlama azmi başarıyı getirir"



Aktif spor hayatı bitse de başkan olarak görme engellilerin hayatına dokunmayı sürdüren Kandemir, AA muhabirine, engelli gruplarında sporun yeri ve öneminin çok büyük olduğunu söyledi.



Görmenin sadece gözle olmadığını anlatan Kandemir, "Engelliler dört duvar arasında, hayatını idame ettirmeye çalışır diye bilinir. İmkan verildiği zaman onların göstereceği başarıları engelsiz vatandaşlar daha zor başarır. Çünkü engellinin kendini ispatlama azmi başarıyı getirir." dedi.



Spor sayesinde bastonunu eline alıp antrenmanlara gelen insanlar yetiştirdiklerini aktaran Kandemir, sporun kişiye hem sosyal, hem ekonomik, hem de psikolojik anlamda katkısı olduğunu dile getirdi.



"5 binin üzerinde sporcumuz var"



Kandemir, engellilerin, spor sayesinde engelini unuttuğunu vurgulayarak, "Konya'da yüzlerce, Türkiye'de ise binlerce sporcu yetiştirdim diyebilirim. Sporcuya dokunmak, onlara imkan sağlamak ve önlerini açmak bizim görevimiz. Golbolde ülke olarak, dünyada bir numarayız. Kadın Golbol Milli Takımı, 2016, 2020 ve 2024 yıllarında olimpiyat şampiyonu oldu. 2023'te ise Avrupa şampiyonu oldu. Kırılmayacak rekorlarının altına imza attılar. Türkiye'de golbolün geleceği çok parlak. Altyapılarımız çok iyi durumda, federasyonumuza kayıtlı 5 binin üzerinde sporcumuz var." diye konuştu.



Bu süreçte devletin verdiği katkıların da çok değerli olduğunu belirten Kandemir, "Devletimiz sağ olsun. Verilen imkanlar çok iyi. Engelliye sunulan imkanları 2002 öncesi ve 2002 sonrası olarak 2'ye ayırıyorum. Cumhurbaşkanımızın engellilere verdiği destek çok önemli. Eskiden imkanlarımız çok yoktu ancak Avrupa standartlarında imkanlara sahip olduk." değerlendirmesinde bulundu.



Kandemir, en büyük destekçisinin eşi olduğuna değinerek, "O benim her şeyim. Yerine göre bir psikolojik danışman, yerine göre bir rehber. Onsuz hayat düşünemem. Bu başarılara ulaşmamdaki en büyük katkı eşimin. 'Yapamazsın, edemezsin.' diyenlere inat hep yanımda oldu." ifadesini kullandı.



Kandemir'in 51 yaşındaki eşi Gülhan Kandemir ise bir elmanın yarısı gibi birbirlerini tamamladıklarını kaydetti.



