Gökhan İnler, İtalya'ya sportif direktör olarak dönüyor

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen ancak forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu Gökhan İnler, Udinese'nin sportif direktörü olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Gökhan İnler, İtalya'ya sportif direktör olarak dönüyor
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11 Haziran 2024 15:40
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen ancak forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu Gökhan İnler, İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor.

Sky Sports'un haberine göre; Gökhan İnler, çok yakında Udinese'de sportif direktör olarak yeni görevine başlayacak.

YENİ BİR YAPILANMA

Gökhan İnler sezonu Beşiktaş'ta tamamladıktan sonra kulübün yeni teknik direktörü Kosta Runjaic tarafından bu yeni maceraya birlikte atılmak üzere geri çağrıldı.

Udinese, ligde kalmayı son hafta garantilemesine rağmen teknik direktör Fabio Cannavaro ile yollarını ayırma kararı aldı ve yeni isimlere odaklanmaya karar verdi.

TRANSFERE DE YARDIM EDECEK

Öte yandan haberde; geçtiğimiz sezon Beşiktaş kadrosunda yer alan Gökhan İnler'in sportif direktörlük dışında transfer konularında da Udinese'de transferden sorumlu yöneticiliğe getirilmesi beklenen Gianluca Nani'ye yardımcı olacağı kaydedildi.



 
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