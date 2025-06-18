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Giannis'ten Fenerbahçe'ye övgü: "Çok iyi bir organizasyon"

Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo, canlı yayında Fenerbahçe ile ilgili yöneltilen soruya verdiği yanıtla Türk basketbolseverlerin gönlünü kazandı.

calendar 18 Haziran 2025 11:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Giannis'ten Fenerbahçe'ye övgü: 'Çok iyi bir organizasyon'
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Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo, canlı yayında Fenerbahçe ile ilgili yöneltilen soruya verdiği yanıtla Türk basketbolseverlerin gönlünü kazandı.

Antetokounmpo, TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında Türk basketbolseverleri sevindiren bir açıklamada bulundu.

Yayın sırasında bir takipçisinin yönelttiği "Fenerbahçe'yi sever misin?" sorusuna Antetokounmpo'nun cevabı netti:
"Evet. Çok iyi bir organizasyon."


Bucks forması giyen ve 2021 yılında NBA şampiyonluğu yaşayan Yunan süperstarın bu sözleri, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye'de geniş bir taraftar kitlesine sahip olan Fenerbahçe Beko, daha önce de pek çok NBA oyuncusunun dikkatini çeken bir kulüp olmuştu.

Giannis'in bu övgüsü, sarı-lacivertli kulübün Avrupa basketbolundaki saygın konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. NBA dünyasının en saygı duyulan isimlerinden birinin Fenerbahçe hakkında olumlu görüş bildirmesi, taraftarlar arasında da gurur kaynağı oldu.


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