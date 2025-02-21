Milwaukee Bucks'ın yıldız ismi Giannis Antetokounmpo, takımının "sürekli ve uzun vadeli başarı" hedefiyle ilerlememesi durumunda başka takımlara yönelebileceğini belirtti.



ESPN'de Shams Charania tarafından aktarılan habere göre, Antetokounmpo geleceği konusunda belirsizliğini koruyor.



Doğu Konferansı'nda 29 galibiyet, 24 mağlubiyetle beşinci sırada yer alan Bucks, son takas döneminde veteran forvet Khris Middleton'ı Washington Wizards'tan Kyle Kuzma ile takas etmişti. Ayrıca Kevin Porter Jr. ve Jericho Sims transferleriyle kadrosuna takviyeler yaptı.



30 yaşındaki Antetokounmpo, bu sezon maç başına 31.8 sayı, 12.2 ribaund, 5.9 asist ve 1.3 blok ortalamalarıyla oynuyor.



2021'de NBA şampiyonluğunu kazanan Bucks, o tarihten sonra playoffların ikinci turunu geçemedi. Son iki sezonda ise ilk turda elendi. 2024 playofflarında Antetokounmpo sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.



Antetokounmpo, 2023'te yaptığı bir açıklamada, "Bana şampiyonluk için daha iyi bir fırsat sunabilecek bir durum oluşursa, Bucks'tan ayrılabilirim" demişti. Yıldız oyuncu, 2023'te Milwaukee ile 3 yıllık, 175.4 milyon dolarlık bir sözleşme uzatma anlaşması yapmıştı. 2027-28 sezonu için 62.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.



