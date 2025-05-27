Gerçek 'Special One' Jasikevicius

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Abu Dabi'de gerçek Special One olduğunu başta Jose Mourinho olmak üzere herkese kanıtladı.



Litvanyalı basketbol adamı, bir "winner" (Kazanan). Üstelik kariyeri dibe değil, zirveye çıkıyor. 49 yaşındaki Jasikevicus, başantrenörlük kariyerinde 9 yıla 16 kupa sığdırdı.



BAHANE BULMADI, ÇÖZÜM ÜRETTİ



Kariyerine başladığı Zalgiris'le 5 lig, 3 kupa, Barcelona'yla 2 lig, 2 İspanya Kupası zaferi elde ettikten sonra Fenerbahçe'de Avrupa şampiyonu oldu.



Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sakatlıklardan kurtulamadı. Scottie Wilbekin sezonu kapattı. Wade Baldwin ve Devon Hall haftalarca oynamadı. Ama Saras bahane bulmak yerine her zaman bir çözüm üretti.



