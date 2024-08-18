Trendyol 1. Lig 2. hafta maçında Gençlerbirliği ile Boluspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.



Karşılaşmada Boluspor, Berk Yıldız'ın 7. dakikada attığı golle öne geçti ve devreyi önde tamamladı.



İkinci yarıya hızlı başlayan Gençlerbirliği, 46. dakikada Metehan Mimaroğlu ile skoru eşitledi ve maçın skorunu belirledi.



Bu sonuçla birlikte her iki takımda 1 puanı paylaştı ve ligdeki ilk puanı aldı.



Ligin bir sonraki maçında Gençlerbirliği, Iğdır deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak.





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