Gençlerbirliği ve Boluspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig 2. hafta maçında Gençlerbirliği ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği ve Boluspor yenişemedi
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18 Ağustos 2024 21:12
Trendyol 1. Lig 2. hafta maçında Gençlerbirliği ile Boluspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti. 

Karşılaşmada Boluspor, Berk Yıldız'ın 7. dakikada attığı golle öne geçti ve devreyi önde tamamladı. 

İkinci yarıya hızlı başlayan Gençlerbirliği, 46. dakikada Metehan Mimaroğlu ile skoru eşitledi ve maçın skorunu belirledi. 

Bu sonuçla birlikte her iki takımda 1 puanı paylaştı ve ligdeki ilk puanı aldı.

Ligin bir sonraki maçında Gençlerbirliği, Iğdır deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

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