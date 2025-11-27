Gençlerbirliği'ne Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer!

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Kaya, olağanüstü genel kurulda seçilmeleri durumunda yönetim kurulu olarak kulübe yaklaşık 400 milyon lira bağış yapacaklarını söyledi.Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Kaya, 29 Kasım'daki ilk toplantıda çoğunluğun sağlanmasını beklemediklerini, genel kurulun büyük ihtimal 6 Aralık'ta yapılacağını belirtti.Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Kaya, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Kaya,transferinde aşama kaydettiklerini, ayrıcabir futbolcunun da gündemlerinde olduğunu ifade etti.sorusuna Kaya,yanıtını verdi.Yeni döneme ilişkin projelerinden bahseden Mehmet Kaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kendilerine Etimesgut ve İncek'te iki arsa tahsis ettiğini dile getirdi.Ara transfer döneminde 3-4 oyuncu transfer etmeyi planladıklarını söyleyen Kaya,ifadelerini kullandı.Sezonun ilk devresini 17-18 puanla tamamlamayı düşündüklerini dile getiren Kaya, yeni teknik direktörleri Volkan Demirel'le ilgili ise şöyle konuştu:Kaya, maaş ödemesinde sıkıntı yaşandığı gerekçesiyle bazı futbolcuların antrenmana çıkmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek,şeklinde konuştu.Kırmızı-siyahlı kulübün mali tablosuyla ilgili soru üzerine Kaya, şunları kaydetti:sorusu üzerine Kaya,dedi.Kaya, bahis soruşturmasına ilişkin iseşeklinde görüş belirtti.Basın toplantısına basın sözcüsü Aykut Çakmaklı ve teknik direktör Volkan Demirel de katıldı.Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, kulüp başkanı Mehmet Kaya'nın düzenlediği basın toplantısına katılarak gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Volkan Demirel, bir basın mensubunun devam etmekte olan bahis soruşturmasıyla ilgili sorusuna," yanıtını verdi.Altyapıdan 10 futbolcunun A takımla antrenmana çıktığına değinen Demirel,diye konuştu.RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarının son bölümünde şans verdiği Dilhan Demir'den çok ümitli olduğunu söyleyen Demirel, 22 yaşındaki futbolcunun kısa sürede ilk 11 oyuncusu olacağını düşündüğünü kaydetti.Ara transfer dönemi için 2-3 mevki belirlediğini dile getiren Demirel, "ifadelerini kullandı.Başkan Mehmet Kaya'nın, Emre Mor'un ismini açıkladığının hatırlatılması üzerine Demirel,şeklinde görüş belirtti.Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında cuma günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacakları maça ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:Oyuncularla iyi bir bağ kurduğunu vurgulayan Demirel," diye konuştu.Bu sezonki hedefleriyle ilgili soruyu ise Demirel," şeklinde yanıtladı.