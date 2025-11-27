Gençlerbirliği'ne Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer!

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Kaya, olağanüstü genel kurulda seçilmeleri durumunda yönetim kurulu olarak kulübe yaklaşık 400 milyon lira bağış yapacaklarını söyledi.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Kaya, 29 Kasım'daki ilk toplantıda çoğunluğun sağlanmasını beklemediklerini, genel kurulun büyük ihtimal 6 Aralık'ta yapılacağını belirtti.
F.BAHÇE VE G.SARAY'DAN TRANSFER
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Kaya, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaya, Cenk Tosun ve Emre Mor'un transferinde aşama kaydettiklerini, ayrıca Galatasaray'dan bir futbolcunun da gündemlerinde olduğunu ifade etti.
"Yeni üyelerin genel kurula katılmasında bir sorun olmayacak mı?" sorusuna Kaya, "Bir sıkıntı olmayacak. Ayın 19'undan sonra üye yapamazsınız kararı var. Tedbir ona yönelik. 13'ünde üye yapamazsınız diye bir karar değil. İtirazımızın cevabı gelince daha net orada görülür zaten." yanıtını verdi.
Yeni döneme ilişkin projelerinden bahseden Mehmet Kaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kendilerine Etimesgut ve İncek'te iki arsa tahsis ettiğini dile getirdi.
Ara transfer döneminde 3-4 oyuncu transfer etmeyi planladıklarını söyleyen Kaya, "Hepimizin bildiği, bir forvete ihtiyacımız var. Hocamız da 'Bizim takım biraz sola yatık.' diyor. Sola çok yatırım yapılmış. Diğer mevkiler sağ kanat ve orta saha." ifadelerini kullandı.
"VOLKAN HOCAYA GÜVENİM TAM"
Sezonun ilk devresini 17-18 puanla tamamlamayı düşündüklerini dile getiren Kaya, yeni teknik direktörleri Volkan Demirel'le ilgili ise şöyle konuştu:
"Volkan hocaya öncelikle güvenim tam. Futbolculara iyi de bir ağabey oldu. Futbolcular da bunu benimsedi. Diyalogları, ilişkileri çok iyi gidiyor. Teknik ekibi de iyi. Volkan hoca takımı arkada oynatmıyor, ileriye dönük oynatıyor. Herhalde yarınki (Cuma günü) maçta biraz daha hücuma yönelik oynayacağız gibi. Tabii kendisi bilir ama bu benim yorumum olsun. Volkan savaşçı bir ruha sahip. Futbolcuları da ona göre oynatıyor."
Kaya, maaş ödemesinde sıkıntı yaşandığı gerekçesiyle bazı futbolcuların antrenmana çıkmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Futbolcuların maaşla ilgili antrenmana çıkmamaları yok. Onların kendi ufak tefek sakatlıkları var, adalesi geriliyor vesaire. Fiziksel yorgunluktan ya da fiziksel problemlerden dolayı çıkmıyorlar. Hepsine sorabilirsiniz. Kaybeden takıma prim ödeyen başkanları var. Kendilerinin ifadelerini özetle söyleyeyim, daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını belirtiyorlar. Bundan çok memnunlar. Ben kendileriyle de dün itibarıyla paylaştım. Önümüzde bir seçim var. '10 gün süreyle bu maaş konusunu biraz bekleyeceksiniz.' dedim. Türkiye'de 1-2 ay gecikme her kulüpte yaşanıyor. Bizde herhangi bir sıkıntı yok. Antrenmana çıkmama gibi bir olay da yaşanmıyor. Bugün Galatasaray yenilgisinin primleri de hesaplarına yattı, aldılar. Kocaeli'deki primi de zamanı gelince hepinizle paylaşırız." şeklinde konuştu.
"KULÜBÜN 1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE BORCU VAR"
Kırmızı-siyahlı kulübün mali tablosuyla ilgili soru üzerine Kaya, şunları kaydetti:
"Kulübün yaklaşık 1 milyarın üzerinde bir borcu var. Tabii bu hemen yarın ödenecek bir borç değil, vadeleri olan bir borç. Ama şu anda bir seçime gidiyoruz. Seçim öncesinde yeni ve eski arkadaşlarımızla, devam edeceğimiz eski arkadaşlarımızla bir yemek organize edip toplantı yaptık. Toplantıda da yaklaşık 400 milyona yakın bir bedeli yeni ve eski arkadaşlarımızın katkılarıyla almış bulunuyoruz. Yani bunu sözle yapmadık, hepsinin taahhüdünü alarak yaptık. Söz değil, onun tekrar altını çizeyim. Çünkü geçmişte bunlar hep yaşanmış. Sözler verilmiş, ondan sonra hiçbiri yerine gelmemiş. Bunu yaşadım, ben de şahit oldum bazı sohbetlerde. Ben öyle yönetmedim bu işi. Bütün arkadaşlardan bir talebim oldu. Onlar da hepsi sağ olsun, yerine getirdiler. Eğer 6 Aralık'taki seçimde biz tekrar başkan olarak gelirsek o dediğimiz rakamlar bağış, bunu net söyleyeyim. Bazı arkadaşlar borç diye adlandırıyor. Bu söylediğimiz bütün rakam, 400 milyona yakın bir rakam, hepsinden şahsi ya da şirketlerinden bağış olarak kulübe girecektir. Hatta bugün bile birtakım arkadaşların katkısı olmuştur kulübe."
"500 milyon lira getiren bir başkan adayı olursa ne yaparsınız?" sorusu üzerine Kaya, "500 milyon lira getireceğini taahhüt etsin, ben adaylığı çekerim. Ama evrakları görelim. Çünkü bizde gösterebilecek evrak var." dedi.
Kaya, bahis soruşturmasına ilişkin ise "Herkes kendinden mesul bu konuda. Bizde bahis oynayan çıkmadığı gibi herhalde bundan sonra da çıkmaz." şeklinde görüş belirtti.
Basın toplantısına basın sözcüsü Aykut Çakmaklı ve teknik direktör Volkan Demirel de katıldı.
VOLKAN DEMİREL'İN SÖZLERİ
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, kulüp başkanı Mehmet Kaya'nın düzenlediği basın toplantısına katılarak gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Volkan Demirel, bir basın mensubunun devam etmekte olan bahis soruşturmasıyla ilgili sorusuna, "Futbolun doğasına aykırı olan her şey bence ceza almalı. Çünkü futbol doğal bir oyun, sahada belirlenen bir oyun. Bunun skoruna etki eden herkesin ceza alması gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.
Altyapıdan 10 futbolcunun A takımla antrenmana çıktığına değinen Demirel, "İsim vermeyeceğim ama 2-3 tanesinden çok ümitliyiz. İnşallah devre arasından sonra onlara süre vermeye çalışacağız." diye konuştu.
RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarının son bölümünde şans verdiği Dilhan Demir'den çok ümitli olduğunu söyleyen Demirel, 22 yaşındaki futbolcunun kısa sürede ilk 11 oyuncusu olacağını düşündüğünü kaydetti.
TRANSFER, EMRE MOR
Ara transfer dönemi için 2-3 mevki belirlediğini dile getiren Demirel, "Başkanımız her zaman yanımızda. Transfer yapmak için yapmaya gerek yok. Çünkü devre arası transferleri zor olur. Ama iki bölgeye, yapabiliyorsak bir üçüncü adamla beraber transferi kapatacağız. Her mevkiye 2-3 oyuncu opsiyonu var." ifadelerini kullandı.
Başkan Mehmet Kaya'nın, Emre Mor'un ismini açıkladığının hatırlatılması üzerine Demirel, "Emre olabilecek alternatiflerden ama asıl istediğim oyuncular başka oyuncular. Emre olursa olur, gelsin, Türk oyuncu. Almak isteriz ama iki iyi yabancı belli mevkilere almak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.
KOCAELİSPOR MAÇI
Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında cuma günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacakları maça ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:
"Onlar da çıkışta. Biz de bence çıkıştayız. Her ne kadar skor alamasak da oyun olarak farklı takımlara karşı farklı oyunlar sergiledik. Geldiğimden beri mücadele anlamında, o sahadaki direniş anlamında ben çok mutluyum. Oyuncuların fiziksel gelişiminden çok mutluyum. Yarınki maç da fiziksel olarak bence mücadele edebileceğimiz, oyun olarak belki farklı bir oyun sergileyebileceğimiz bir maç. Çünkü diğer oynadığımız takımlar ligin iddialı kadroları ve iyi takımlarıydı. Kocaelispor biraz daha bizim dengimiz bir takım, rakibimiz aynı zamanda. Onlar da bizim gibi aşağıdan yukarı çıkmaya çalışıyor. Yarın güzel bir mücadelenin olacağının sözünü vereyim. Kazanmak en büyük dileğimiz. Kazanmak için gideceğiz. İnşallah da iyi bir oyunla istediğimizi alacağız diye düşünüyorum."
Oyuncularla iyi bir bağ kurduğunu vurgulayan Demirel, "Başkana da söylüyorum. Bizim takımda kötü insan yok. Her futbol takımında 2-3 tane olur. Çok şükür bizde yok. Ne dediysek yapmaya çalışıyorlar. Oyun ve plan olarak her şeyimiz iyi gidiyor, sadece sonuç anlamında biraz üzgünüm. Ancak oynadığımız takımlar ligin üst seviye ekipleriydi." diye konuştu.
Bu sezonki hedefleriyle ilgili soruyu ise Demirel, "Ben gelecekle alakalı çok konuşmak istemiyorum. Öncelikle şu 2-3 maçı halledelim, ondan sonra Trabzon maçıyla devreyi bitirelim. Hedeflediğim bir puan var. Ona ulaşırsak eğer, ondan sonrasını sizinle de konuşuruz ama şu an hakikaten 2-3 maçı görmem lazım. Çünkü bir şeyler söyleyip insanları umutlandırıp sonra olmayınca ben daha çok üzülüyorum. İlk önce Kocaeli'yi geçelim, ondan sonra sırasıyla hepsine hedef koyacağız." şeklinde yanıtladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Kaya, 29 Kasım'daki ilk toplantıda çoğunluğun sağlanmasını beklemediklerini, genel kurulun büyük ihtimal 6 Aralık'ta yapılacağını belirtti.
F.BAHÇE VE G.SARAY'DAN TRANSFER
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Kaya, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaya, Cenk Tosun ve Emre Mor'un transferinde aşama kaydettiklerini, ayrıca Galatasaray'dan bir futbolcunun da gündemlerinde olduğunu ifade etti.
"Yeni üyelerin genel kurula katılmasında bir sorun olmayacak mı?" sorusuna Kaya, "Bir sıkıntı olmayacak. Ayın 19'undan sonra üye yapamazsınız kararı var. Tedbir ona yönelik. 13'ünde üye yapamazsınız diye bir karar değil. İtirazımızın cevabı gelince daha net orada görülür zaten." yanıtını verdi.
Yeni döneme ilişkin projelerinden bahseden Mehmet Kaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kendilerine Etimesgut ve İncek'te iki arsa tahsis ettiğini dile getirdi.
Ara transfer döneminde 3-4 oyuncu transfer etmeyi planladıklarını söyleyen Kaya, "Hepimizin bildiği, bir forvete ihtiyacımız var. Hocamız da 'Bizim takım biraz sola yatık.' diyor. Sola çok yatırım yapılmış. Diğer mevkiler sağ kanat ve orta saha." ifadelerini kullandı.
"VOLKAN HOCAYA GÜVENİM TAM"
Sezonun ilk devresini 17-18 puanla tamamlamayı düşündüklerini dile getiren Kaya, yeni teknik direktörleri Volkan Demirel'le ilgili ise şöyle konuştu:
"Volkan hocaya öncelikle güvenim tam. Futbolculara iyi de bir ağabey oldu. Futbolcular da bunu benimsedi. Diyalogları, ilişkileri çok iyi gidiyor. Teknik ekibi de iyi. Volkan hoca takımı arkada oynatmıyor, ileriye dönük oynatıyor. Herhalde yarınki (Cuma günü) maçta biraz daha hücuma yönelik oynayacağız gibi. Tabii kendisi bilir ama bu benim yorumum olsun. Volkan savaşçı bir ruha sahip. Futbolcuları da ona göre oynatıyor."
Kaya, maaş ödemesinde sıkıntı yaşandığı gerekçesiyle bazı futbolcuların antrenmana çıkmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Futbolcuların maaşla ilgili antrenmana çıkmamaları yok. Onların kendi ufak tefek sakatlıkları var, adalesi geriliyor vesaire. Fiziksel yorgunluktan ya da fiziksel problemlerden dolayı çıkmıyorlar. Hepsine sorabilirsiniz. Kaybeden takıma prim ödeyen başkanları var. Kendilerinin ifadelerini özetle söyleyeyim, daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını belirtiyorlar. Bundan çok memnunlar. Ben kendileriyle de dün itibarıyla paylaştım. Önümüzde bir seçim var. '10 gün süreyle bu maaş konusunu biraz bekleyeceksiniz.' dedim. Türkiye'de 1-2 ay gecikme her kulüpte yaşanıyor. Bizde herhangi bir sıkıntı yok. Antrenmana çıkmama gibi bir olay da yaşanmıyor. Bugün Galatasaray yenilgisinin primleri de hesaplarına yattı, aldılar. Kocaeli'deki primi de zamanı gelince hepinizle paylaşırız." şeklinde konuştu.
"KULÜBÜN 1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE BORCU VAR"
Kırmızı-siyahlı kulübün mali tablosuyla ilgili soru üzerine Kaya, şunları kaydetti:
"Kulübün yaklaşık 1 milyarın üzerinde bir borcu var. Tabii bu hemen yarın ödenecek bir borç değil, vadeleri olan bir borç. Ama şu anda bir seçime gidiyoruz. Seçim öncesinde yeni ve eski arkadaşlarımızla, devam edeceğimiz eski arkadaşlarımızla bir yemek organize edip toplantı yaptık. Toplantıda da yaklaşık 400 milyona yakın bir bedeli yeni ve eski arkadaşlarımızın katkılarıyla almış bulunuyoruz. Yani bunu sözle yapmadık, hepsinin taahhüdünü alarak yaptık. Söz değil, onun tekrar altını çizeyim. Çünkü geçmişte bunlar hep yaşanmış. Sözler verilmiş, ondan sonra hiçbiri yerine gelmemiş. Bunu yaşadım, ben de şahit oldum bazı sohbetlerde. Ben öyle yönetmedim bu işi. Bütün arkadaşlardan bir talebim oldu. Onlar da hepsi sağ olsun, yerine getirdiler. Eğer 6 Aralık'taki seçimde biz tekrar başkan olarak gelirsek o dediğimiz rakamlar bağış, bunu net söyleyeyim. Bazı arkadaşlar borç diye adlandırıyor. Bu söylediğimiz bütün rakam, 400 milyona yakın bir rakam, hepsinden şahsi ya da şirketlerinden bağış olarak kulübe girecektir. Hatta bugün bile birtakım arkadaşların katkısı olmuştur kulübe."
"500 milyon lira getiren bir başkan adayı olursa ne yaparsınız?" sorusu üzerine Kaya, "500 milyon lira getireceğini taahhüt etsin, ben adaylığı çekerim. Ama evrakları görelim. Çünkü bizde gösterebilecek evrak var." dedi.
Kaya, bahis soruşturmasına ilişkin ise "Herkes kendinden mesul bu konuda. Bizde bahis oynayan çıkmadığı gibi herhalde bundan sonra da çıkmaz." şeklinde görüş belirtti.
Basın toplantısına basın sözcüsü Aykut Çakmaklı ve teknik direktör Volkan Demirel de katıldı.
VOLKAN DEMİREL'İN SÖZLERİ
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, kulüp başkanı Mehmet Kaya'nın düzenlediği basın toplantısına katılarak gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Volkan Demirel, bir basın mensubunun devam etmekte olan bahis soruşturmasıyla ilgili sorusuna, "Futbolun doğasına aykırı olan her şey bence ceza almalı. Çünkü futbol doğal bir oyun, sahada belirlenen bir oyun. Bunun skoruna etki eden herkesin ceza alması gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.
Altyapıdan 10 futbolcunun A takımla antrenmana çıktığına değinen Demirel, "İsim vermeyeceğim ama 2-3 tanesinden çok ümitliyiz. İnşallah devre arasından sonra onlara süre vermeye çalışacağız." diye konuştu.
RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarının son bölümünde şans verdiği Dilhan Demir'den çok ümitli olduğunu söyleyen Demirel, 22 yaşındaki futbolcunun kısa sürede ilk 11 oyuncusu olacağını düşündüğünü kaydetti.
TRANSFER, EMRE MOR
Ara transfer dönemi için 2-3 mevki belirlediğini dile getiren Demirel, "Başkanımız her zaman yanımızda. Transfer yapmak için yapmaya gerek yok. Çünkü devre arası transferleri zor olur. Ama iki bölgeye, yapabiliyorsak bir üçüncü adamla beraber transferi kapatacağız. Her mevkiye 2-3 oyuncu opsiyonu var." ifadelerini kullandı.
Başkan Mehmet Kaya'nın, Emre Mor'un ismini açıkladığının hatırlatılması üzerine Demirel, "Emre olabilecek alternatiflerden ama asıl istediğim oyuncular başka oyuncular. Emre olursa olur, gelsin, Türk oyuncu. Almak isteriz ama iki iyi yabancı belli mevkilere almak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.
KOCAELİSPOR MAÇI
Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında cuma günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacakları maça ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:
"Onlar da çıkışta. Biz de bence çıkıştayız. Her ne kadar skor alamasak da oyun olarak farklı takımlara karşı farklı oyunlar sergiledik. Geldiğimden beri mücadele anlamında, o sahadaki direniş anlamında ben çok mutluyum. Oyuncuların fiziksel gelişiminden çok mutluyum. Yarınki maç da fiziksel olarak bence mücadele edebileceğimiz, oyun olarak belki farklı bir oyun sergileyebileceğimiz bir maç. Çünkü diğer oynadığımız takımlar ligin iddialı kadroları ve iyi takımlarıydı. Kocaelispor biraz daha bizim dengimiz bir takım, rakibimiz aynı zamanda. Onlar da bizim gibi aşağıdan yukarı çıkmaya çalışıyor. Yarın güzel bir mücadelenin olacağının sözünü vereyim. Kazanmak en büyük dileğimiz. Kazanmak için gideceğiz. İnşallah da iyi bir oyunla istediğimizi alacağız diye düşünüyorum."
Oyuncularla iyi bir bağ kurduğunu vurgulayan Demirel, "Başkana da söylüyorum. Bizim takımda kötü insan yok. Her futbol takımında 2-3 tane olur. Çok şükür bizde yok. Ne dediysek yapmaya çalışıyorlar. Oyun ve plan olarak her şeyimiz iyi gidiyor, sadece sonuç anlamında biraz üzgünüm. Ancak oynadığımız takımlar ligin üst seviye ekipleriydi." diye konuştu.
Bu sezonki hedefleriyle ilgili soruyu ise Demirel, "Ben gelecekle alakalı çok konuşmak istemiyorum. Öncelikle şu 2-3 maçı halledelim, ondan sonra Trabzon maçıyla devreyi bitirelim. Hedeflediğim bir puan var. Ona ulaşırsak eğer, ondan sonrasını sizinle de konuşuruz ama şu an hakikaten 2-3 maçı görmem lazım. Çünkü bir şeyler söyleyip insanları umutlandırıp sonra olmayınca ben daha çok üzülüyorum. İlk önce Kocaeli'yi geçelim, ondan sonra sırasıyla hepsine hedef koyacağız." şeklinde yanıtladı.