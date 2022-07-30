Genç milli voleybolcular EYOF'u gümüş madalya ile tamamladı!

19 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı, Slovakya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) İtalya ile oynadığı final maçını 3-1 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenska Lupca Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk seti 25-12, ikinci seti ise 27-25 İtalya üstünlüğüyle tamamlandı. Müsabakanın üçüncü setini 20-25 kazanan milliler, dördüncü seti 25-21 kaybetti ve İtalya müsabakayı 3-1 kazanıp, altın madalyaya uzandı.



Ay-yıldızlılar, EYOF'u 2019 ve 2015'te altın, 2011 ve 2019'da da bronz madalyayla sonlandırmıştı.



18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı ise EYOF'ta çıktığı üçüncülük maçında Çekya'ya 3-1 kaybedip, turnuvayı dördüncülükle tamamladı.





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