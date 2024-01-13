Gedson Fernandes yine Karagümrük ağlarını havalandırdı

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılan 2 maçta da gol attı.
Sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Fatih Karagümrük müsabakasındaki tek golü kaydeden Fernandes, ikinci maçta da skoru değiştirmeyi başardı.
Gedson Fernandes, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı.
Sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Fatih Karagümrük müsabakasındaki tek golü kaydeden Fernandes, ikinci maçta da skoru değiştirmeyi başardı.
Gedson Fernandes, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı.