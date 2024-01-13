Gedson Fernandes yine Karagümrük ağlarını havalandırdı

Trendyol Süper Lig'de ikinci golünü kaydeden Gedson Fernandes ilk golünü de Fatih Karagümrük ağlarına göndermişti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes yine Karagümrük ağlarını havalandırdı
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13 Ocak 2024 23:10
Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılan 2 maçta da gol attı.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Fatih Karagümrük müsabakasındaki tek golü kaydeden Fernandes, ikinci maçta da skoru değiştirmeyi başardı.

Gedson Fernandes, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı.

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