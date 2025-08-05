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Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sürdürdü. Antrenman, hücum organizasyonlarıyla tamamlandı.

calendar 05 Ağustos 2025 21:22
Haber: AA, Fotoğraf: Gaziantepfk.org
Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, hücum organizasyonları ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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