Gaziantep FK'de Selçuk İnan dönemi sona erdi!

10 Mayıs
Konyaspor-Rizespor
16:00
10 Mayıs
Eyüpspor-Kasımpaşa
16:00
10 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
19:00
10 Mayıs
Ankaragücü-Amed Sportif
16:00
10 Mayıs
Karagümrük-Iğdır FK
16:00
10 Mayıs
Adanaspor-Boluspor
16:00
10 Mayıs
Bandırmaspor-Pendikspor
16:00
10 Mayıs
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
16:00
10 Mayıs
Şanlıurfaspor-Erzurumspor
16:00
10 Mayıs
Ümraniye-Manisa FK
16:00
10 Mayıs
İstanbulspor-Ahlatçı Çorum FK
16:00
10 Mayıs
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
16:00
10 Mayıs
Werder Bremen-RB Leipzig
16:30
10 Mayıs
Union Berlin-FC Heidenheim
16:30
10 Mayıs
Bochum-Mainz 05
16:30
10 Mayıs
Holstein Kiel-Freiburg
16:30
10 Mayıs
Bayern Munih-Mönchengladbach
19:30
10 Mayıs
Fulham-Everton
17:00
10 Mayıs
Ipswich Town-Brentford
17:00
10 Mayıs
Southampton-M.City
17:00
10 Mayıs
Wolves-Brighton
17:00
10 Mayıs
Bournemouth-Aston Villa
19:30
10 Mayıs
Valencia-Getafe
15:00
10 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
17:15
10 Mayıs
Girona-Villarreal
19:30
10 Mayıs
Mallorca-Real Valladolid
19:30
10 Mayıs
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
10 Mayıs
Como-Cagliari
16:00
10 Mayıs
Lazio-Juventus
19:00
10 Mayıs
Empoli-Parma
21:45
10 Mayıs
Reims-Saint-Etienne
22:00
10 Mayıs
Auxerre-Nantes
22:00
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
22:00
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
22:00
10 Mayıs
Rennes-Nice
22:00
10 Mayıs
Montpellier-Paris Saint-Germain
22:00
10 Mayıs
Toulouse-Lens
22:00
10 Mayıs
Brest-Lille
22:00
10 Mayıs
AS Monaco-Lyon
22:00
10 Mayıs
RKC Waalwijk-SC Heerenveen
17:30
10 Mayıs
Fortuna Sittard-NAC Breda
19:45
10 Mayıs
Almere-S. Rotterdam
22:00
10 Mayıs
Elversberg-E.Braunschweig
1-017'
10 Mayıs
Paderborn-Magdeburg
0-117'
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
0-018'
10 Mayıs
Hamburger SV-Ulm
21:30
10 Mayıs
Beerschot-Cercle Brugge
17:00
10 Mayıs
Kortrijk-St.Truiden
17:00
10 Mayıs
KV Mechelen-Standard Liege
19:15
10 Mayıs
Anderlecht-Union St.Gilloise
21:45
10 Mayıs
Altach-Grazer AK
18:00
10 Mayıs
LASK-Hartberg
18:00
10 Mayıs
SK Austria Klagenfurt-WSG Tirol
18:00
10 Mayıs
St. Gallen-Winterthur
19:00
10 Mayıs
Yverdon-Sion
19:00
10 Mayıs
FC Zürich-Grasshopper
19:00
10 Mayıs
Lugano-Basel
21:30
10 Mayıs
Santa Clara-Famalicao
17:30
10 Mayıs
Nacional-Rio Ave
17:30
10 Mayıs
Benfica-Sporting CP
20:00
10 Mayıs
Casa Pia AC-Braga
22:30
10 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:30
10 Mayıs
FC Orenburg-Khimki
14:30
10 Mayıs
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
17:00
10 Mayıs
CSKA Moskova-FC Krasnodar
19:30
10 Mayıs
Leyton Orient-Stockport County
14:30
10 Mayıs
SC Bastia-Caen
18:00
10 Mayıs
Laval-Metz
18:00
10 Mayıs
Rodez-Clermont Foot
18:00
10 Mayıs
Lorient-Martigues
18:00
10 Mayıs
Pau-Guingamp
18:00
10 Mayıs
Paris FC-Ajaccio
18:00
10 Mayıs
Annecy FC-Grenoble
18:00
10 Mayıs
Red Star-Dunkerque
18:00
10 Mayıs
Troyes-Amiens
18:00
10 Mayıs
Bordeaux-Amiens
0-0IPT
13 Mayıs
Sudtirol-Bari
16:00
13 Mayıs
Brescia-Reggiana
16:00
13 Mayıs
Cittadella-Salernitana
16:00
10 Mayıs
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
17:15
10 Mayıs
CD Mirandes-Castellon
17:15
10 Mayıs
Burgos CF-Cordoba
19:30
10 Mayıs
Elche-Levante
19:30
10 Mayıs
Real Zaragoza-Cartagena
22:00
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15:30
10 Mayıs
SV Lafnitz-Amstetten
15:30
10 Mayıs
Pacos de Ferreira-Felgueiras 1932
1-047'
10 Mayıs
Oliveirense-Maritimo
16:00
10 Mayıs
Chaves-Uniao de Leiria
20:00

Gaziantep FK'de Selçuk İnan dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan ile yollarını ayrıldığı açıklandı.

calendar 10 Mayıs 2025 14:07 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2025 14:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK'de Selçuk İnan dönemi sona erdi!
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Gaziantep FK, Selçuk İnan'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Gaziantep FK'dan Selçuk İnan'ın ayrılığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Sayın Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Bu görüşmede, futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği, takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır.

Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Sayın Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."




YENİ ADRES EYÜPSPOR

Öte yandan Selçuk İnan'ın, Shakhtar Donetsk ile büyük oranda anlaşan teknik direktör Arda Turan'ın yerine Eyüpspor'un başına geçmesi bekleniyor.

GAZİANTEP FK, 4 MAÇTIR PUANA HASRET

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen Gaziantep FK, ligde üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı.

Ligin 31. haftasında taraftarı önünde oynadığı Atakaş Hatayspor maçını 2-1 kazanan Güneydoğu temsilcisi, daha sonra çıktığı Rams Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarından mağlubiyetle ayrıldı.

Gaziantep temsilcisi, bu sezon ilk kez ligde üst üste 4 maç kaybetti.

Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 42 puanı bulunuyor.

 



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