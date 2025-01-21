Galatasaraylı eski sporcu ve ailesi yangında vefat etti

Galatasaray, kürek şubesi eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiğini açıkladı.
Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada;
"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."
ifadeleri kullanıldı.
Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada;
"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."
ifadeleri kullanıldı.