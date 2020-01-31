"Galatasaray'ın teklifini reddetti"

Katar ekibi Al Duhail'den Portimonense'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan "Iraklı wonderkid" Mohanad Ali için Galatasaray açıklaması geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
'Galatasaray'ın teklifini reddetti'
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31 Ocak 2020 15:35
Katar temsilcisi Al Duhail'den Portekiz Ligi ekiplerinden Portimonense'ye kiralanan 19 yaşındaki Iraklı yıldız adayı forvet Mohanad Ali için Galatasaray itirafı geldi.

Oyuncunun altyapısından yetiştiği Al-Shorta'nın başkan yardımcısı Wahab Al-Taei, "Galatasaray ile birlikte Manchester City, Benfica ve Juventus teklif yaptı. Başka takımlar da vardı. Ancak oyuncu "kişisel ve ailevi" nedenlerle bu teklifleri reddetti" ifadelerini kullandı.

Irak U16 Milli Takımı'nda 10 maçta 12 gol atan, U17 Milli Takımı'nda 4 karşılaşmada 5 gol atan Mohanad Ali, 2017'de A Milli Takım'a yükselirken 28 mücadelede attığı 14 golle dikkatleri çekti.

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