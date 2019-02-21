Galatasaray'ın maaş bütçesinde yeni hedefi

Galatasaray, Dursun Özbek döneminde 65 milyon Euro olan takım bütçesini, Mustafa Cengiz'in başkanlığında 55 milyon Euro'ya düşürdü.Yaşanan mali kriz ve Finansal Fair Play (FFP) denetimi nedeniyle transferlerde dikkatli adımlar atan sarı-kırmızılı yönetimin yeni hedefi ise 50 milyon Euro'nun altına inmek. Şu anda 15 oyuncunun sözleşmesi sürüyor ve Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu için takıma ödemesi gereken garanti para 30.7 milyon Euro.Linnes, Selçuk ve Sinan'la yapılacak yeni sözleşmeler de maaş bütçesine eklenecek.Maç başı ücreti galibiyete endeksleyen yönetim, yeni transferler ve sözleşmelerdeki vergi (stopaj) payı dikkate alındığında 50 milyon Euro barajını geçmeyecek.