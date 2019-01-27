Forvet transferi için önünde birkaç gün kalan Galatasaray'a bir sürpriz isim daha yazıldı.
Danimarka temsilcisi Midtjylland'da forma giyen 24 yaşındaki golcü oyuncu Paul Onuachu için Genk ve Galatasaray'ın devrede olduğu ortaya çıktı.
Danimarka ve Belçika basınına yansıyan haberlerde, Galatasaray'ın da takip ettiği Onuachu için Genk'in resmi teklif yaptığı belirtildi. Genk, golcü oyuncu için 4,5 milyon euro resmi teklif yaparken, forvet arayan sarı-kırmızılı takımın da ilgilendiği Onuachu için Midtjylland 10 milyon euro bonservis bedeli istedi.
2021 yılına kadar Midtjylland ile sözleşmesi bulunan Paul Onuachu, bu sezon forma giydiği 25 resmi maçta 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Elmander'in Nordik oyuncuları takip ettiği Galatasaray daha önce de Djurgarden forması giyen Aliou Badji'yi gündemine almıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Danimarka temsilcisi Midtjylland'da forma giyen 24 yaşındaki golcü oyuncu Paul Onuachu için Genk ve Galatasaray'ın devrede olduğu ortaya çıktı.
Danimarka ve Belçika basınına yansıyan haberlerde, Galatasaray'ın da takip ettiği Onuachu için Genk'in resmi teklif yaptığı belirtildi. Genk, golcü oyuncu için 4,5 milyon euro resmi teklif yaparken, forvet arayan sarı-kırmızılı takımın da ilgilendiği Onuachu için Midtjylland 10 milyon euro bonservis bedeli istedi.
2021 yılına kadar Midtjylland ile sözleşmesi bulunan Paul Onuachu, bu sezon forma giydiği 25 resmi maçta 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Elmander'in Nordik oyuncuları takip ettiği Galatasaray daha önce de Djurgarden forması giyen Aliou Badji'yi gündemine almıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın