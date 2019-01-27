Forvet transferi için önünde birkaç gün kalan'a bir sürpriz isim daha yazıldı.Danimarka temsilcisi'da forma giyen 24 yaşındaki golcü oyuncuiçinve'ın devrede olduğu ortaya çıktı.Danimarka ve Belçika basınına yansıyan haberlerde, Galatasaray'ın da takip ettiğiiçin Genk'in resmi teklif yaptığı belirtildi. Genk, golcü oyuncu içinresmi teklif yaparken, forvet arayan sarı-kırmızılı takımın da ilgilendiği Onuachu için Midtjyllandbonservis bedeli istedi.ile sözleşmesi bulunan Paul Onuachu, bu sezon forma giydiği 25 resmi maçta 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi.Elmander'in Nordik oyuncuları takip ettiği Galatasaray daha önce de Djurgarden forması giyen Aliou Badji'yi gündemine almıştı.