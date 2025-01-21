Galatasaray ve Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı

Galatasaray ve Trabzonspor, Bolu'daki yangın faciasında yaşamını yitiren Fenerbahçe Yüzme Şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi için başsağlığı mesajı paylaştı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray ve Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı
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21 Ocak 2025 17:51
Galatasaray Spor Kulübü ve Trabzonspor Kulübü, Bolu'daki kayak merkezinde yer alan otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Fenerbahçeli sporcu Vedia Nil Apak ve annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Fenerbahçe Yüzme Şubesi'nin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin vefat ettiklerini üzüntüyle öğrendik.

Vedia Nil Apak ve annesine Allah'tan rahmet; yakınlarına, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

Bordo-Mavili kulübün açıklaması ise şöyle;

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'nin 11 yaşındaki sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumelere Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına sabır ve başsağlığı dileriz."

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