Galatasaray ve Fenerbahçe, Orkun'un peşinde!

Fenerbahçe, bir türlü dolduramadığı Fred'in yanındaki boşluğu milli yıldız Orkun Kökçü'yle doldurmak istiyor. Galatasaray'da oyuncunun peşinde.
Portekiz basınından yansıyan haberlere göre Fenerbahçe Orkun Kökçü için 25 milyon Euro ödeyebileceğini bildirdi. Galatasaray'ın da ilgisi var.
BRUNO LAGE İLE SORUN YAŞAMIŞTI
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Benfica - Auckland City maçında oyundan alınırken sinirlenen Orkun, Bruno Lage ile hararetli bir tartışmaya girmişti. Bu tartışma milli oyuncunun ayrılma iddialarını güçlendiriyor.
FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ ORTA SAHAYA SINIF ATLATMAK
Fred dışında uzun süredir merkez orta sahadan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, bu bölgeyi tartışmasız hale getirecek bir yıldızla güçlendirmek istiyor. Jose Mourinho'nun talebiyle Orkun Kökçü ismi liste başına yazıldı. Kanarya'nın Orkun Kökçü için 25 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi.
BENFICA TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR
Benfica cephesi, Orkun Kökçü'yü kadroda tutma niyetinde. Ancak genç yıldızın kolay yönetilemeyen yapısı işleri zorlaştırıyor. Portekiz temsilcisi, oyuncunun tavırları nedeniyle temkinli adımlar atıyor.
GALATASARAY DA PEŞİNDE
Son şampiyon Galatasaray da gelişmeleri yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, Kökçü cephesindeki her hareketi dikkatle izliyor. Kökçü'nün temsilcileri, Türk temsilcilerle görüşmelerini sürdürüyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Benfica'da 55 maça çıkan milli futbolcu 12 gol atıp 11 de asist yaptı.
Portekiz basınından yansıyan haberlere göre Fenerbahçe Orkun Kökçü için 25 milyon Euro ödeyebileceğini bildirdi. Galatasaray'ın da ilgisi var.
BRUNO LAGE İLE SORUN YAŞAMIŞTI
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Benfica - Auckland City maçında oyundan alınırken sinirlenen Orkun, Bruno Lage ile hararetli bir tartışmaya girmişti. Bu tartışma milli oyuncunun ayrılma iddialarını güçlendiriyor.
FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ ORTA SAHAYA SINIF ATLATMAK
Fred dışında uzun süredir merkez orta sahadan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, bu bölgeyi tartışmasız hale getirecek bir yıldızla güçlendirmek istiyor. Jose Mourinho'nun talebiyle Orkun Kökçü ismi liste başına yazıldı. Kanarya'nın Orkun Kökçü için 25 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi.
BENFICA TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR
Benfica cephesi, Orkun Kökçü'yü kadroda tutma niyetinde. Ancak genç yıldızın kolay yönetilemeyen yapısı işleri zorlaştırıyor. Portekiz temsilcisi, oyuncunun tavırları nedeniyle temkinli adımlar atıyor.
GALATASARAY DA PEŞİNDE
Son şampiyon Galatasaray da gelişmeleri yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, Kökçü cephesindeki her hareketi dikkatle izliyor. Kökçü'nün temsilcileri, Türk temsilcilerle görüşmelerini sürdürüyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Benfica'da 55 maça çıkan milli futbolcu 12 gol atıp 11 de asist yaptı.