Galatasaray, Osimhen için gözünü kararttı!

Galatasaray, transfer gündemini Victor Osimhen'in vereceği karara göre şekillendirmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar, yıldız golcünün karar sürecini sabırla takip ediyor ve bu kritik hamle netleşmeden başka bir adım atmayı düşünmüyor.



AL HILAL, SON TEKLİFİNİ 50 MİLYON EURO'YA YÜKSELTTİ



Nijeryalı futbolcuya Suudi Arabistan'dan yoğun ilgi sürüyor. Al-Hilal'in daha önce 5 kez reddedilmesine rağmen ısrarla Osimhen'in peşini bırakmadığı, son teklifini ise yıllık 50 milyon Euro'ya yükselttiği öğrenildi. Öte yandan Juventus'un da yeniden devreye girmesi, Galatasaray cephesinde dikkatle izleniyor.

Galatasaray yönetimi, süreci tamamen Osimhen'in inisiyatifine bırakmış durumda. Yıldız oyuncunun ay sonuna kadar kararını açıklaması beklenirken, yönetim herhangi bir baskı kurmuyor. Oyuncunun tercihine göre devreye girecek olan sarı-kırmızılılar, olumsuz bir yanıt gelmesi halinde forvet transferi için düğmeye basacak.Sarı kırmızılılar, Osimhen'in kararına göre yol haritasını belirleyecek. Alternatifler üzerinde hazırlıklar tamamlanmış durumda ancak kulüp, elindeki bütçe ve limitler doğrultusunda aceleci davranmaktan kaçınıyor. Yönetim, bu süreci sabırla yönetip en doğru adımı atmak istiyor.