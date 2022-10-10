Galatasaray Nef'in konuğu Legia Varşova

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında salı günü Polonya'nın Legia Varşova takımıyla karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Nef'in konuğu Legia Varşova
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10 Ekim 2022 14:03
Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında salı günü Polonya'nın Legia Varşova takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, grubundaki ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibini 92-78 yenmişti.

Konuk ekip ise gruptaki ilk maçında Hapoel Holon'a 84-81 mağlup olmuştu.

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