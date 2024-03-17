Galatasaray'ın Zaniolo planı!

Galatasaray yönetimi, Aston Villa'nın opsiyonunu kullanmadığı Nicolo Zaniolo'nun EURO 2024'te boy göstererek değerini artırmasını bekliyor. Sarı kırmızılı takım iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satacak. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Zaniolo planı!
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17 Mart 2024 11:52
Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın Venezuela ve Ekvador'la oynayacağı hazırlık karşılaşmalarına davet edildi.

ŞANSI DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR

İngiltere'de fazla oynama fırsatı bulamayan tecrübeli oyuncu, buna rağmen gelen milli takım şansını iyi değerlendirmek istiyor.

DEĞERİ ARTACAK

Zaniolo sezon sonunda EURO 2024'te İtalya ile boy gösterirse değeri artacak.

Aston Villa'nın 22.5 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmayacağı İtalyan yıldızı, Galatasaray yönetimi satmayı planlıyor.

Yaz transfer döneminde iyi bir teklif gelmesi halinde yıldız futbolcu ile yollar ayrılacak.

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