Galatasaray'ın yabancı kadrosuna 3 isim alınmadı!

Galatasaray, 2025-2026 sezonunun ilk haftası öncesinde yabancı oyuncu listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Sarı-kırmızılılarda bazı önemli isimler listede yer almadı.
Teknik heyetin tercihi doğrultusunda, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Victor Nelsson, 14 kişilik yabancı oyuncu listesine dahil edilmedi.
Galatasaray'ın TFF'ye sunduğu resmi yabancı oyuncu listesi şu şekilde:
Galatasaray, bir yabancı futbolcu transferi yapması halinde kadrodan bir yabancı çıkartacak.
Teknik heyetin tercihi doğrultusunda, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Victor Nelsson, 14 kişilik yabancı oyuncu listesine dahil edilmedi.
Galatasaray'ın TFF'ye sunduğu resmi yabancı oyuncu listesi şu şekilde:
Galatasaray, bir yabancı futbolcu transferi yapması halinde kadrodan bir yabancı çıkartacak.