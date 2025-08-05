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Galatasaray'ın yabancı kadrosuna 3 isim alınmadı!

Galatasaray'ın TFF'ye bildirdiği 14 kişilik yabancı futbolcu kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

calendar 05 Ağustos 2025 16:31 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 16:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın yabancı kadrosuna 3 isim alınmadı!
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Galatasaray, 2025-2026 sezonunun ilk haftası öncesinde yabancı oyuncu listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Sarı-kırmızılılarda bazı önemli isimler listede yer almadı.

Teknik heyetin tercihi doğrultusunda, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Victor Nelsson, 14 kişilik yabancı oyuncu listesine dahil edilmedi.

Galatasaray'ın TFF'ye sunduğu resmi yabancı oyuncu listesi şu şekilde:



Galatasaray, bir yabancı futbolcu transferi yapması halinde kadrodan bir yabancı çıkartacak.

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