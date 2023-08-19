Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı maçta iki pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Sacha Boey ile Trezeguet arasında Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonra sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu devam etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karara büyük tepki gösterdi.
61. DAKİKADA PENALTI BEKLENTİSİ
Galatasaraylı Dries Mertens, Denswil'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Attila Karaoğlan oyunun devam etmesini istedi. Okan Buruk ve taraftarlar, bu pozisyonda da hakeme tepki gösterdi.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Sacha Boey ile Trezeguet arasında Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonra sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu devam etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karara büyük tepki gösterdi.
61. DAKİKADA PENALTI BEKLENTİSİ
Galatasaraylı Dries Mertens, Denswil'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Attila Karaoğlan oyunun devam etmesini istedi. Okan Buruk ve taraftarlar, bu pozisyonda da hakeme tepki gösterdi.