Galatasaray'ın Trabzonspor maçında iki penaltı beklentisi!

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı maçta iki pozisyonda penaltı bekledi. İşte yaşananlar...

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'ın Trabzonspor maçında iki penaltı beklentisi!
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19 Ağustos 2023 23:14
Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı maçta iki pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Sacha Boey ile Trezeguet arasında Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonra sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu devam etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karara büyük tepki gösterdi.



61. DAKİKADA PENALTI BEKLENTİSİ

Galatasaraylı Dries Mertens, Denswil'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Attila Karaoğlan oyunun devam etmesini istedi. Okan Buruk ve taraftarlar, bu pozisyonda da hakeme tepki gösterdi.



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