Galatasaray'ın Davinson Sanchez için istediği bonservis!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray, Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez için 30 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi. Napoli ve İngiltere'den bir kulüp, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın Davinson Sanchez için istediği bonservis!
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06 Ağustos 2024 10:06
Galatasaray'da transfer kapanmadı. Yönetim, futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor ve son olarak Davinson Sanchez'in satışını masaya yatırdı.

Napoli ile İngiltere'den bir kulübün Kolombiyalı savunmacıyı ciddi şekilde istediği biliniyor.

30 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Sarı-kırmızılı yönetim ise şampiyonlukta büyük pay sahibi olan başarılı stoperin bonservisini 30 milyon Euro olarak belirledi. Bu rakamın kabul edilmesi halinde Sanchez'in ayrılığına izin verilecek.



SAĞLANACAK GELİRLE ÇOK İYİ BİR STOPER ALINACAK

Sağlanacak gelirle çok iyi bir stoper alınacak. Ayrıca diğer transferler için de bütçe sağlanacak. Oyuncu satışı konusunda Okan Buruk'un da görüşü alınacak.  

 
 

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