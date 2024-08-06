Galatasaray'da transfer kapanmadı. Yönetim, futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor ve son olarak Davinson Sanchez'in satışını masaya yatırdı.
Napoli ile İngiltere'den bir kulübün Kolombiyalı savunmacıyı ciddi şekilde istediği biliniyor.
30 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Sarı-kırmızılı yönetim ise şampiyonlukta büyük pay sahibi olan başarılı stoperin bonservisini 30 milyon Euro olarak belirledi. Bu rakamın kabul edilmesi halinde Sanchez'in ayrılığına izin verilecek.
SAĞLANACAK GELİRLE ÇOK İYİ BİR STOPER ALINACAK
Sağlanacak gelirle çok iyi bir stoper alınacak. Ayrıca diğer transferler için de bütçe sağlanacak. Oyuncu satışı konusunda Okan Buruk'un da görüşü alınacak.
Napoli ile İngiltere'den bir kulübün Kolombiyalı savunmacıyı ciddi şekilde istediği biliniyor.
30 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Sarı-kırmızılı yönetim ise şampiyonlukta büyük pay sahibi olan başarılı stoperin bonservisini 30 milyon Euro olarak belirledi. Bu rakamın kabul edilmesi halinde Sanchez'in ayrılığına izin verilecek.
SAĞLANACAK GELİRLE ÇOK İYİ BİR STOPER ALINACAK
Sağlanacak gelirle çok iyi bir stoper alınacak. Ayrıca diğer transferler için de bütçe sağlanacak. Oyuncu satışı konusunda Okan Buruk'un da görüşü alınacak.