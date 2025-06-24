Galatasaray'da 1 numara transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Fernando Muslera ile yolların ayrılmasından sonra birçok oyuncuyla temasa geçti.
İLK TEMASLAR KURULDU
Ancak şu ana kadar hiçbir yıldızla el sıkışmadı. Galatasaray'ın kaleci transferi için gündemine gelen son isim ise bonservisi Chelsea'de olan Kepa Arrizabalaga oldu. Cimbom, 30 yaşındaki kalecinin menajeriyle ilk teması da kurdu. Sarı-Kırmızılılar'ın yetkilendirdiği menajerler, başarılı oyuncunun maddi şartlarını sordu ve gelecek cevabı beklemeye koyuldu.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YAZ BİTİYOR
Geçen sezon İngiliz ekibi Bournemouth'ta forma giyen tecrübeli eldiven yeniden İngiliz ekibine döndü. Kepa'nın Chelsea ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
DEĞERİ 60 MİLYONU GÖRMÜŞTÜ
Güncel piyasa değeri bir ara 60 milyon Euro'ya kadar çıkan Kepa'nın şimdiki değeri 10 milyon Euro. Yıldız futbolcu, Chelsea ve Bournemouth dışında Bilbao, R.Madrid ve Valladolid gibi takımların formasını giydi.
PERFORMANSI
Geçen sezon 35 maçta forma giyen Kepa, kalesinde 43 gol görürken 9 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
İLK TEMASLAR KURULDU
Ancak şu ana kadar hiçbir yıldızla el sıkışmadı. Galatasaray'ın kaleci transferi için gündemine gelen son isim ise bonservisi Chelsea'de olan Kepa Arrizabalaga oldu. Cimbom, 30 yaşındaki kalecinin menajeriyle ilk teması da kurdu. Sarı-Kırmızılılar'ın yetkilendirdiği menajerler, başarılı oyuncunun maddi şartlarını sordu ve gelecek cevabı beklemeye koyuldu.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YAZ BİTİYOR
Geçen sezon İngiliz ekibi Bournemouth'ta forma giyen tecrübeli eldiven yeniden İngiliz ekibine döndü. Kepa'nın Chelsea ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
DEĞERİ 60 MİLYONU GÖRMÜŞTÜ
Güncel piyasa değeri bir ara 60 milyon Euro'ya kadar çıkan Kepa'nın şimdiki değeri 10 milyon Euro. Yıldız futbolcu, Chelsea ve Bournemouth dışında Bilbao, R.Madrid ve Valladolid gibi takımların formasını giydi.
PERFORMANSI
Geçen sezon 35 maçta forma giyen Kepa, kalesinde 43 gol görürken 9 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
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