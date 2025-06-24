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Galatasaray ilk teması kurdu: Kepa Arrizabalaga!

Üst düzey kalecilerle görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Chelsea forması giyen 30 yaşındaki kaleci Kepa Arrizabalaga ile temas kurdu.

calendar 24 Haziran 2025 09:05
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray ilk teması kurdu: Kepa Arrizabalaga!
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Galatasaray'da 1 numara transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Fernando Muslera ile yolların ayrılmasından sonra birçok oyuncuyla temasa geçti.

İLK TEMASLAR KURULDU

Ancak şu ana kadar hiçbir yıldızla el sıkışmadı. Galatasaray'ın kaleci transferi için gündemine gelen son isim ise bonservisi Chelsea'de olan Kepa Arrizabalaga oldu. Cimbom, 30 yaşındaki kalecinin menajeriyle ilk teması da kurdu. Sarı-Kırmızılılar'ın yetkilendirdiği menajerler, başarılı oyuncunun maddi şartlarını sordu ve gelecek cevabı beklemeye koyuldu.


SÖZLEŞMESİ GELECEK YAZ BİTİYOR

Geçen sezon İngiliz ekibi Bournemouth'ta forma giyen tecrübeli eldiven yeniden İngiliz ekibine döndü. Kepa'nın Chelsea ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

DEĞERİ 60 MİLYONU GÖRMÜŞTÜ

Güncel piyasa değeri bir ara 60 milyon Euro'ya kadar çıkan Kepa'nın şimdiki değeri 10 milyon Euro. Yıldız futbolcu, Chelsea ve Bournemouth dışında Bilbao, R.Madrid ve Valladolid gibi takımların formasını giydi.

PERFORMANSI

Geçen sezon 35 maçta forma giyen Kepa, kalesinde 43 gol görürken 9 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. 


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