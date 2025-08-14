Galatasaray ile Fatih Karagümrük 21. randevuda

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 15 Ağustos Cuma günü 21. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım, ligde daha önce 20 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 13 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.



Rekabette Galatasaray 39 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 18 golle karşılık verdi.

- Galatasaray'ın sahasında mağlubiyeti yok

- Galatasaray, son 7 randevuda yenilmedi

- En farklı skorlu galibiyetler

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.Galatasaray, rakibi ile sahasında oynadığı 10 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, üçünde berabere kaldı. "Cimbom" bu maçlarda 16 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile yaptığı son 7 Süper Lig maçında mağlup olmadı.Kırmızı-siyahlı ekibe karşı ligdeki son yenilgisini Aralık 2020'de yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 7 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 1962-1963 sezonunun ikinci yarısında 5-1 ve 1983-1984 sezonunun ilk yarısında 4-0'lık skorlarla aldı.Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 1959-1960 sezonunun ikinci yarısında 1-0 ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında 2-1'lik skorla elde etti.