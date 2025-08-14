14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-149'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Galatasaray ile Fatih Karagümrük 21. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük ile ligde 21. kez karşılaşacak.

calendar 14 Ağustos 2025 12:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray ile Fatih Karagümrük 21. randevuda
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 15 Ağustos Cuma günü 21. kez karşı karşıya gelecek. 

İki takım, ligde daha önce 20 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 13 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 39 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 18 golle karşılık verdi.



- Galatasaray'ın sahasında mağlubiyeti yok

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

Galatasaray, rakibi ile sahasında oynadığı 10 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, üçünde berabere kaldı. "Cimbom" bu maçlarda 16 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

- Galatasaray, son 7 randevuda yenilmedi

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile yaptığı son 7 Süper Lig maçında mağlup olmadı.

Kırmızı-siyahlı ekibe karşı ligdeki son yenilgisini Aralık 2020'de yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 7 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. 

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 1962-1963 sezonunun ikinci yarısında 5-1 ve 1983-1984 sezonunun ilk yarısında 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 1959-1960 sezonunun ikinci yarısında 1-0 ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında 2-1'lik skorla elde etti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
