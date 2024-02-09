Galatasaray ile Başakşehir 32. randevuda

Süper Lig'in 26. haftasında karşılaşacak olan Galatasaray ile RAMS Başakşehir, 32. kez karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile Başakşehir 32. randevuda
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09 Şubat 2024 12:54
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Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'de cumartesi günü 32. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 31 maçtan 16'sını sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Sekiz karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 54 golüne, Başakşehir 37 golle cevap verdi.

Galatasaray'ın sahasındaki maçlar

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Başakşehir ile yaptığı 15 müsabakada ciddi üstünlük kurdu.

Galatasaray, turuncu-lacivertlileri konuk ettiği maçların 8'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 29 gol atan Galatasaray, kalesinde 14 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar son 8 maçı kaybetmedi

Galatasaray, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 8 Süper Lig maçında mağlup olmadı.

Rakibiyle yaptığı son 8 lig karşılaşmasında 5 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 3 maçı kazanmasını bildi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti. 

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