Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u sahasında konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada penaltıdan ve 63. dakikada Bafetimbi Gomis ile 55. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Adana Demirspor'un golleri ise 9. dakikada Yunus Akgün ve 67. dakikada Mario Balotelli'den geldi.



Bu sonucun ardından Galatasaray, iki maç sonra kazandı ve puanını 51'e yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Adana Demirspor, 52 puanda kaldı.



Ligin son haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.



TORRENT'TEN 4 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 4 değişiklik yapıldı.



Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent, Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Mustafa Muhammed'i yedeğe çekerken, sakatlık geçiren Alpaslan Öztürk ise kadroda yer almadı.



İspanyol teknik adam, Adana Demirspor maçında bu futbolcuların yerine Marcao, Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Bafetimbi Gomis'i ilk 11'de sahaya sürdü.



Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Erick Pulgar, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile başladı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra Jankat Yılmaz, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Sofiane Feghouli oturdu.



Ev sahibi takımda sakatlığı bulunan Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra Inaki Pena, Arda Turan ve Olimpiu Morutan, kadroya alınmadı.



FUTBOLCULARA TEPKİ



Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesindeki ısınma sırasında sarı-kırmızılı futbolculara tepki gösterdi.



Taraftarlar, ısınmaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırdı. Taraftarlar, tribünlere gelerek kendilerini selamlayan futbolcuları, "Aşkımız renklere, sizlere değil." diye protesto etti.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde ismi anons edildiği sırada teknik direktör Domenec Torrent'i de ıslıkladı.



Taraftarlar, Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün ile bu takıma transfer olan eski oyuncuları Younes Belhanda'ya ise sevgi gösteresinde bulundu.



ADANA DEMİRSPOR'DA 4 RÖTUŞ



Adana Demirspor da son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı.



Teknik direktör Vincenzo Montella, Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Tayyip Talha Sanuç, İsmail Çokçalış, Rassoul ve Sinan Kurt'u yedeğe çekti.



İtalyan teknik adam, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Semih Güler, Alper Uludağ, Vargas ve Simon Deli'yi görevlendirdi.



Adana Demirspor, sahada Muric, Semih Güler, Simon Deli, Samet Akaydın, Alper Uludağ, Bjarnason, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Belhanda, Vargas ve Balotelli 11'i ile yer aldı.



İLK GOL YUNUS AKGÜN'DEN



Karşılaşmadaki ilk gol, 9. dakikada Yunus Akgün'den geldi. Bu dakikada Matias Vargas, Marcao'dan kaptığı topu sağ kanattan hareketlenen Yunus Akgün'e verdi, sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Yunus Akgün, Muslera'yı mağlup ederek takımını öne geçirdi. Yunus, golün ardından sevinmedi, Galatasaray tribünleri genç futbolcuyu alkışladı. 0-1



PENALTI VE GOMIS SAHNEDE



Galatasaray, 27. dakikada penaltı kazandı. Berkan Kutlu'nun uzak mesafeden şutunda top Samet Akaydın'dan sekti, hakem elle müdahale gerekçesiyle penaltı dedi. Penaltıda topun başına geçen Bafetimbi Gomis, hata yapmadı ve 30. dakikada skora dengeyi getirdi. 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



KEREM'DEN KAFA GOLÜ



Galatasaray, 55. dakikada öne geçti. Babel'in sağ kanattan ortasında Kerem, arka direkte kafayı vurdu. Kerem'in kafa vuruşunda top kaleci Muric'in altından ağlarla buluştu. 2-1.



GOMIS, İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI



Galatasaray, 63. dakikada Gomis'in golüyle farkı ikiye yükseltti. Halil'in pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu müsait durumdaki Gomis'e çıkardı. Gomis topu boş ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı. 3-1



BALOTELLI'DEN İNANILMAZ GOL



Adana Demirspor'da Mario Balotelli, 67. dakikada inanılmaz bir gole imza attı. İtalyan yıldız, kaleye yaklaşık 30 metreden kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ve farkı bire indirdi. 3-2.



GOMIS ATTI, VAR DEVREDE



Galatasaray, 74. dakikada Gomis ile bir gol daha buldu. Ancak VAR incelemesinin ardından Fransız yıldızın pozisyonda ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerlilik kazanmadı.



MUSLERA'DAN GEÇİT YOK



Adana Demirspor'da Balotelli, 83. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcunun vuruşunda Fernando Muslera gole izin vermedi.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek, 2 maç sonra 3 puan aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Vargas'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, topu kaleci Muslera'nın solundan ağlara gönderdi.



11. dakikada Balotelli'nin sağ çaprazda ceza sahasına girmeden attığı şık şutta, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.



27. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Berkan Kutlu'nun şutunda top ceza sahasında Samet Akaydın'dan dönerken, hakem Sarper Barış Saka bu futbolcunun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 30'uncu dakikada penaltıyı kullanan Gomis, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1



Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





51. dakikada Vargas'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Balotelli'nin şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.



55. dakikada Galatasaray 2-1 öne geçti. Babel'in sağdan ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun altıpasın sol çaprazından yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Muric'e de çarparak filelere gitti.



60. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta, kaleci Muric son anda topu yandan kornere çeldi.



63. dakikada Galatasaray skoru 3-1 yaptı. Sarı-kırmızılı takımın hızlı gelişen atağında soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktasına yakın bölgede uygun durumda bulunan Gomis'i gördü. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



67. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Ceza yayının sol tarafından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Balotelli, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın da uzandığı köşeden ağlara yolladı: 3-2



83. dakikada orta sahadan atılan uzan pasla ceza sahasına giren Balotelli'nin vuruşunda, kaleci Muslera topu çıkartarak gole izin vermedi.



Galatasaray, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.



Stat: Nef



Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Ali Tuna



Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Pulgar, Berkan Kutlu, Babel (Dk. 87 Feghouli), Halil Dervişoğlu (Dk. 87 Emre Kılınç), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Barış Alper Yılmaz), Gomis (Dk. 87 Mustafa Muhammed)



Adana Demirspor: Muric, Semih Güler, Simon Deli (Dk. 76 Tayyip Talha Sanuç), Samet Akaydın, Alper Uludağ (Dk. 68 Rassoul), Bjarnason, Gökhan İnler (Dk. 68 Dokovic), Yunus Akgün (Dk. 77 Akintola), Belhanda (Dk. 68 Assombalonga), Vargas, Balotelli



Goller: Dk. 9 Yunus Akgün, Dk. 67 Balotelli (Adana Demirspor), Dk. 30 (Penaltıdan) ve 63 Gomis, Dk. 55 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)



Sarı kartlar: Dk. 29 Samet Akaydın, Dk. 82 Assombalonga (Adana Demirspor), Dk. 32 Nelsson, Dk. 66 Berkan Kutlu, Dk. 90+4 Marcao (Galatasaray)









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