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Galatasaray, Günay Güvenç ile uzattı!

Galatasaray, 34 yaşındaki kaleci Günay Güvenç'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

calendar 06 Ağustos 2025 17:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Günay Güvenç ile uzattı!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde yeni bir hamleye imza attı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, deneyimli kaleci Günay Güvenç'in sözleşmesini uzattı.

2028'E KADAR

Haberde, sarı-kırmızılı kulübün, 34 yaşındaki file bekçisiyle 2028 yılına kadar geçerli yeni bir kontrat imzaladığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Güvenç, geride bıraktığımız sezonda 15 maçta süre aldı. Günay Güvenç bu karşılaşmalarda 14 kez topu ağlarında görürken 6 maçta da kalesini gole kapadı. 

 

 
 

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