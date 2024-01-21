Galatasaray, deplasmanda iki maç sonra kazandı

Trabzonspor'u 5-1 ile geçen Galatasaray, deplasmanda iki maç aradan sonra kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray, deplasmanda iki maç sonra kazandı
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21 Ocak 2024 23:02
Son güncelleme 21 Ocak 2024 23:08
Trabzonspor'u yenen Galatasaray, Süper Lig'de dış sahada 2 maç sonra galip geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor mücadelesi öncesinde ligde rakip sahada çıktığı son iki karşılaşmada galibiyete ulaşamadı.

Konuk olarak çıktığı son iki müsabakada Fenerbahçe ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile de 1-1 berabere kalan Galatasaray, Karadeniz temsilcisi karşısında 5-1 kazanarak dış sahadaki 2 maçlık galibiyet hasretini dindirdi.

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