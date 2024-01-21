Galatasaray'dan Trabzonspor'a bir ilk!

Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk kez Trabzonspor'a bir maçta 5 gol attı.
Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette Galatasaray, rakibine karşı aldığı en farklı galibiyeti tekrarladı. Karadeniz temsilcisi karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılılar, yine 4 farklı kazandı. Bu sonuç Galatasaray'ın Trabzon deplasmanında aldığı en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a ilk kez 5 gol attı. Sarı-kırmızılılar, daha önce 2001, 2004, 2005, 2009 ve 2014'te rakip fileleri dörder kez sarsmıştı.
Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette Galatasaray, rakibine karşı aldığı en farklı galibiyeti tekrarladı. Karadeniz temsilcisi karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılılar, yine 4 farklı kazandı. Bu sonuç Galatasaray'ın Trabzon deplasmanında aldığı en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a ilk kez 5 gol attı. Sarı-kırmızılılar, daha önce 2001, 2004, 2005, 2009 ve 2014'te rakip fileleri dörder kez sarsmıştı.