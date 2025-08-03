Galatasaray'dan Sommer pazarlığı!

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.
SOMMER'İN TALEBİ
Sarı-kırmızılıların kaleci adayları arasında bulunan Yann Sommer, Galatasaray'dan 2 yıllık sözleşme ve 7 milyon euro bandında senelik maaş talep etti.
G.SARAY BU RAKAMA ÇIKMAYACAK
Sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 36 yaşındaki file bekçisi için bu rakamlara çıkmayı düşünmüyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Sommer geride kalan sezon, 53 maçta kalesinde 55 gol gördü.
SOMMER'İN TALEBİ
Sarı-kırmızılıların kaleci adayları arasında bulunan Yann Sommer, Galatasaray'dan 2 yıllık sözleşme ve 7 milyon euro bandında senelik maaş talep etti.
G.SARAY BU RAKAMA ÇIKMAYACAK
Sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 36 yaşındaki file bekçisi için bu rakamlara çıkmayı düşünmüyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Sommer geride kalan sezon, 53 maçta kalesinde 55 gol gördü.