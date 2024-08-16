Galatasaray'dan Ngonge hamlesi!

Galatasaray, Napoli forması giyen Cyril Ngonge için maliyet araştırmasına başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'dan Ngonge hamlesi!
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16 Ağustos 2024 08:40
Galatasaray, ayrılıkları gündeme gelen Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu sonrası kanat transferi için çalışmalarını hızlandırdı.

ARIAS OLMADI

Fluminense ile Jhon Arias için yapılan pazarlıklarda ilerleme sağlanamadı.

MALİYET ARAŞTIRMASI BAŞLADI

Galatasaray'ın, Napoli'nin gözden çıkardığı Cyril Ngonge için maliyet araştırmasına başladığı öğrenildi. İtalyan ekibi, geçen sezonun devre arasında 18 milyon Euro ödediği 24 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak gönderebilir.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Ngonge'nin Napoli ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Napoli'ye geçtiğimiz ocak ayında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 15 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.





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