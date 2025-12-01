Galatasaray'dan Kazımcan Karataş için paylaşım!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yüzüne madde isabet eden Kazımcan Karataş ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılı takım, Kazımcan'ın fotoğrafını paylaştı ve, "Yüzündeki yara, alnımızın akıdır!" ifadelerini kullandı.
Kazımcan Karataş, Sane'nin golünün ardından sevinç sırasında tribünden gelen maddeyle yerde kalmış ve tedavisinin ardından oyuna devam etmişti.
Galatasaray'ın paylaşımında kullandığı fotoğraf:
