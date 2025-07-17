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Galatasaray'dan Icardi için bilgilendirme!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, sakatlık dönüşü antrenmanlara çıkan Mauro Icardi'nin durumu ile alakalı açıklama yayınladı.

calendar 17 Temmuz 2025 15:38
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'dan Icardi için bilgilendirme!
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Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Galatasaray, günü tek antrenmanla geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, günü çift kale maçla tamamladı.

ICARDI İÇİN AÇIKLAMA


Sağlık ekibi kontrolünde bireysel antrenmanlarına devam eden Mauro Icardi, kendisine hazırlanan program dahilinde takımla birlikte ısınma ve 8'e 2 pas çalışmasında yer aldı. Arjantinli futbolcu daha sonra fizyoterapist ve kondisyonerler eşliğinde özel programını sürdürdü.

Galatasaray, yarın saat 13.00 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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