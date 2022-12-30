Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısı sırasında "Liderlik" paylaşımı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme
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30 Aralık 2022 15:42
Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısı sırasında ezeli rakibine göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Süper Lig'in ilk 4 sırasının puan durumunu paylaştı ve "Lider Galatasaray" hastaghini kullandı.

Galatasaraylı futbolseverler, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğenide bulundu.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:




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