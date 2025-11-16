16 Kasım
Macaristan-İrlanda
2-3
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
9-1
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
1-3
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
2-0
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
0-2
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
2-1
16 Kasım
İsrail-Moldova
1-156'
16 Kasım
İtalya-Norveç
1-053'
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1UZO

Galatasaray'dan dev transfer planı!

Ünlü İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Ademola Lookman ilgisinin sürdüğünü ancak henüz görüşme olmadığını belirtirken, sarı-kırmızılıların ocakta en az bir "büyük transfer" hedeflediğini duyurdu.

calendar 16 Kasım 2025 22:32
Fotoğraf: Imago
Atalanta'da sorunlar yaşayan Ademola Lookman, Galatasaray ile anılıyor. Tecrübeli oyuncunun sarı kırmızılılara transfer olma ihtimali bulunsa da Fabrizio Romano yeni bir iddia ortaya attı. 

İtalyan gazetecinin haberine göre Galatasaray sadece Lookman ile ilgilenmiyor. Sarı kırmızılılar, devre arasında büyük hedeflere odaklandığı ve bombalar patlatmak istediği iddia edildi.

"GALATASARAY EN AZ BİR BÜYÜK TRANSFER YAPMAK İSTİYOR"

Youtube hesabında açıklama yapan Romano, "Galatasaray ile Lookman arasında, ya da Galatasaray ile Atalanta arasında ocak için tamamlanmış bir anlaşma bulunmuyor. Ancak Galatasaray'ın ilgisi sürüyor. Lookman yaz döneminin son günlerinde Galatasaray'ın hedeflerinden biriydi. Galatasaray onun üzerinde düşünüyor. Tek hedef değil ama Galatasaray ocakta en az bir büyük transfer yapmak istiyor." ifadelerini kullandı.



"ŞU ANDA BAŞLAMIŞ BİR PAZARLIK YOK" 

Romano sözlerini, "Bu nedenle dikkat edin; çünkü Galatasaray ocak ayında güçlü şekilde transfer pazarına girecek. Lookman listelerinde olan bir isim fakat şu anda başlamış bir pazarlık yok, anlaşma yok, ilerleme yok. Tekrar ediyorum, Lookman tek hedef değil. Galatasaray, kendi tarzıyla pazarda fırsat arıyor." ifadeleriyle tamamladı.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
