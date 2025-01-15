Galatasaray Daikin, deplasmanda kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Zerenspor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin, deplasmanda kazandı
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15 Ocak 2025 18:33
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Zerenspor ile karşılaştı.

TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-1 kazandı. 
 Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

Zerenspor: Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükarslan, Kübra Akman (Ceren Önal, Kochurina, Hilal Kocakara, İdil Naz Başcan, Gülçin Doğan, Fabris, Yasemin Şahin)

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman (Eylül Akçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 31-29, 21-25, 19-25, 12-25

Süre: 116 dakika


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