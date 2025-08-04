Galatasaray'da transfer planı değişti!

Galatasaray'da Lazio ile yapılan hazırlık maçı sonrası transfer planlaması değişti.
TRANSFERLERE HIZ VERİLDİ
Kaleci transferini aceleye getirmek istemeyen Sarı-Kırmızılılar, Lazio maçından sonra bu planını değiştirerek çalışmalara hız verme kararı aldı.
Ayrıca sağ bek ve sol stoper ile ilgili olarak eylül ayındaki fırsat dönemini bekleyen Sarı-Kırmızılılar, bu pozisyonlar için de çalışmaların hızlandırılması kararını aldı.
TRANSFERLERE HIZ VERİLDİ
Kaleci transferini aceleye getirmek istemeyen Sarı-Kırmızılılar, Lazio maçından sonra bu planını değiştirerek çalışmalara hız verme kararı aldı.
Ayrıca sağ bek ve sol stoper ile ilgili olarak eylül ayındaki fırsat dönemini bekleyen Sarı-Kırmızılılar, bu pozisyonlar için de çalışmaların hızlandırılması kararını aldı.